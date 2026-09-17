Слава Соломка розповів про разові романи в Іспанії та побачення, яке шокувало його після повернення

Слава Соломка / © instagram.com/v_solomka

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Український ведучий Слава Соломка відверто розповів про своє особисте життя.

Так, нещодавно він виїжджав за кордон на декілька тижнів відпочинку. Під час перебування в Іспанії зірка встиг закрутити одразу кілька нетривалих романів, а от після повернення до України його спіткало несподіване розчарування на побаченні.

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Ведучий зізнався, що давно не стикався зі схожими ситуаціями. Після зустрічі він несподівано отримав різку відмову у продовженні спілкування, а спроба з’ясувати причину була марною. Соломка припускає, що цьому міг передувати один нюанс.

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«Давно такого не було. Нещодавно ходив на побачення й після я отримав повідомлення: „Ми більше ніколи не побачимося“. Я запитав чому — ігнор, блок. Я забув це відчуття. Це так б’є по чоловічому его! Ми просто спілкувалися. Хоча ініціатива йшла з того боку й, мовляв, у контексті побачення з інтимом. Мабуть, через те, що цього не було» — поділився Соломка в коментарі «Люкс ФМ».

Слава Соломка / © instagram.com/v_solomka

Зовсім інші спогади в нього залишилися від двотижневої поїздки до Іспанії. Там, за словами ведучого, його особисте життя без упину набирало обертів. Зокрема, йому успішно вдалося закрутити одразу декілька короткострокових романів по черзі.

«На відпочинку в Іспанії особисте життя буяло красним цвітом. І не один курортний роман був. Я був два тижні там і курортні романи тривали недовго», — зі сміхом розповів Слава.

Нагадаємо, нещодавно Слава Соломка розповів про трагічний випадок в його родині — самогубство рідного брата.

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