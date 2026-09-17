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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
1414
Час на прочитання
2 хв

Суддя "МастерШефа" усиновив 4-річного хлопчика з дитбудинку й показав фото своєї родини

Алекс Якутов з дружиною поділилися своїм непростим шляхом до батьківства.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
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Алекс Якутов з дружиною

Алекс Якутов з дружиною / © instagram.com/alex_yakutov

Шеф-кухар і суддя проєкту «МастерШеф» Алекс Якутов з дружиною Алею стали батьками сина Кирила.

Зіркове подружжя перебуває у шлюбі вже майже 20 років. Тривалий час вони намагалися самостійно домогтися поповнення у родині, але щоразу не вдавалося. Тож Алекс і Аля ухвалили рішення про усиновлення чотирирічного хлопчика Кирила, який зростав у Ворзельському будинку дитини.

Процес зайняв у родини не один рік. Зокрема, батьки традиційно проходили курс усиновлювачів, який тривав два місяці. Водночас Алекс у період підготовки подбав про більший будинок з дитячою кімнатою. І вже у серпні родина Якутових стала більшою. Ба більше, у Мережі часто помічають схожість хлопчика з його татом.

Алекс Якутов з дружиною та сином / © instagram.com/alex_yakutov

Алекс Якутов з дружиною та сином / © instagram.com/alex_yakutov

17 вересня, у День усиновлення, новоспечені зіркові батьки розповіли більше про свій шлях. За словами Алі, вже з перших хвилин зустрічі з сином вони дуже добре поладнали й з’ясували, що він дуже товариський і «діловод». Такі зустрічі у дитбудинку відбувалися близько півтора місяця.

«Не було сумнівів. Ми дуже багато років цього хотіли. Зараз він спить з нами, бо йому важливо набутися з батьками. Важливо закрити потребу у тому, щоб спати разом, обійматися. Зараз його улюблене прохання: "Пожмакати". Він дуже активний, допитливий, відкритий. Він дуже двіжовий, як ми кажемо», — поділився Алекс з дружиною в інтерв’ю «Вікна СТБ».

Алекс Якутов з дружиною та сином / © instagram.com/alex_yakutov

Алекс Якутов з дружиною та сином / © instagram.com/alex_yakutov

Зараз Кирило все більше адаптується до нової родини та називає батьків «тато» й «мама», коли раніше звертався до них за іменем. Щоправда, у перші моменти у новому домі хлопчик ще сумував за своїми друзями у дитбудинку, а потім призвичаївся до нового способу життя.

Нагадаємо, нещодавно акторка Ліза Кудроу з серіалу «Друзі» підкорила появою з сином-красенем Джуліаном, який пішов її стопами. Вони разом відвідали «Еммі-2026».

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