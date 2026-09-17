ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
30
Час на прочитання
1 хв

21-річний син Олега Скрипки підписав контракт із ЗСУ: що відомо про мобілізацію Романа

Зірковий батько розповів про обох своїх синів і що їм приносить зараз гроші.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Олег Скрипка з сином

Олег Скрипка з сином / © instagram.com/o.skrypka

Фронтмен гурту «Воплі Відоплясова» Олег Скрипка вперше за тривалий час розповів про старшого сина Романа і молодшого Устима.

Музикант повідомив, що його первісток нині служить у Збройних силах України, а невдовзі має завершити контракт. Скрипка не став уточнювати, де саме служить його син та яку військову посаду обіймає, однак зазначив, що Роман отримує військові виплати й уже готується повернутися додому.

«Старший син вже сам заробляє. Він служить, і йому нараховуються військові виплати. До речі, у нього закінчується контракт, тому він вже повертається», — розповів музикант у проєкті «Ранкова кава».

Сини Олега Скрипки / © instagram.com/o.skrypka

Сини Олега Скрипки / © instagram.com/o.skrypka

Крім того, артист розповів про прибуткове хобі молодшого сина — 19-річного Устима. Хлопець, який раніше планував пов’язати своє майбутнє з творчістю, зосередився на музиці та створив альбом військових пісень. Ба більше, син Скрипки вже отримує зі своєї діяльності дохід.

«Молодший син у мене артист. Він заробляє з YouTube і TikTok», — зізнався музикант.

Нагадаємо, нещодавно Олег Скрипка розніс Потапа і Настю за їхню позицію під час війни. Він пояснив, на яку аудиторію може працювати скандальний дует.

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie