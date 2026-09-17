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21-річний син Олега Скрипки підписав контракт із ЗСУ: що відомо про мобілізацію Романа
Зірковий батько розповів про обох своїх синів і що їм приносить зараз гроші.
Фронтмен гурту «Воплі Відоплясова» Олег Скрипка вперше за тривалий час розповів про старшого сина Романа і молодшого Устима.
Музикант повідомив, що його первісток нині служить у Збройних силах України, а невдовзі має завершити контракт. Скрипка не став уточнювати, де саме служить його син та яку військову посаду обіймає, однак зазначив, що Роман отримує військові виплати й уже готується повернутися додому.
«Старший син вже сам заробляє. Він служить, і йому нараховуються військові виплати. До речі, у нього закінчується контракт, тому він вже повертається», — розповів музикант у проєкті «Ранкова кава».
Крім того, артист розповів про прибуткове хобі молодшого сина — 19-річного Устима. Хлопець, який раніше планував пов’язати своє майбутнє з творчістю, зосередився на музиці та створив альбом військових пісень. Ба більше, син Скрипки вже отримує зі своєї діяльності дохід.
«Молодший син у мене артист. Він заробляє з YouTube і TikTok», — зізнався музикант.
Нагадаємо, нещодавно Олег Скрипка розніс Потапа і Настю за їхню позицію під час війни. Він пояснив, на яку аудиторію може працювати скандальний дует.