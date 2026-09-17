Франція на "Оскар-2026" везе фільм про "СВО" російського режисера, який звертався до Путіна

Андрій Звягінцев / © Associated Press

Реклама

Франція обрала фільм російського режисера Андрія Звягінцева «Мінотавр» своїм представником на премії «Оскар-2026» у категорії «Найкращий міжнародний фільм».

Рішення привернуло увагу французької кіноіндустрії, адже стрічка є російськомовною, а її автор народився в Росії, хоча нині живе у Франції та відкрито виступає проти російської агресії проти України.

Реклама

«Мінотавр» переміг у національному відборі, про що повідомляється на сайті Національного центру кіно та мультиплікації Франції CNC. Фільм змагався ще з чотирма французькими картинами. Стрічка створена за участю французьких продюсерських компаній, а її події розгортаються восени 2022 року в неназваному російському місті.

Реклама

У центрі сюжету — директор логістичної компанії Гліб, який дізнається про зраду дружини. Тим часом його підприємство отримує вимогу відправити 14 співробітників на війну Росії проти України, яку у фільмі називають «СВО». Для Звягінцева це перша режисерська робота за останні дев’ять років.

Андрій Звягінцев з аткорами фільму «Мінотавр» / © Associated Press

Франція вже опинялася в подібній ситуації торік, коли представила на «Оскарі» фільм іранського режисера Джафара Панахі «Це був просто нещасний випадок». Тоді у французькому кінематографічному середовищі також обговорювали доцільність представлення країни режисером іноземного походження. А цього року російськомовним фільмом французька кіноспільнота планує «нагадати про унікальну роль Франції у великих глобальних спільних кінопроєктах».

До слова, навесні цього року «Мінотавр» отримав Гран-прі 79-го Каннського кінофестивалю. Це був перший випадок від 1994 року, коли фільм російського режисера отримав цю нагороду. Під час церемонії нагородження Звягінцев зі сцени звернувся до президента РФ Володимира Путіна із закликом припинити загарбувати українські території. Водночас він визнавав, що йому «соромно за те, що робить його країна в Україні».

Андрій Звягінцев / © Associated Press

«Мільйони людей по обидва боки лінії зіткнення зараз мріють лише про одне: щоб нарешті припинилися незліченні вбивства людей. І єдина людина, яка може зупинити цю м’ясорубку, — ви, президент РФ. Припиніть уже цю бійню. Весь світ цього чекає», — виголосив Звягінцев.

Реклама

До слова, режисер публічно засуджував російську агресію проти України ще до початку повномасштабного вторгнення. 2014 року він підписав звернення російських кінематографістів на підтримку України, а 2015-го виступив на підтримку українського режисера Олега Сенцова. Після початку повномасштабної війни Звягінцев залишив Росію та оселився у Франції.

Нагадаємо, церемонія вручення премії «Оскар» відбудеться 14 березня 2027 року у Лос-Анджелесі. Тим часом Україна обрала фільм для «Оскара-2027». Ним стала стрічка, яка розповідає історії жінок після російського полону.

Новини партнерів

Новини партнерів