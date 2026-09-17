Франция на "Оскар-2026" везет фильм о "СВО" российского режиссера, который обращался к Путину

Андрей Звягинцев / © Associated Press

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Франция избрала фильм российского режиссера Андрея Звягинцева «Минотавр» своим представителем на премии " Оскар-2026 " в категории «Лучший международный фильм».

Решение привлекло внимание французской киноиндустрии, ведь фильм является русскоязычным, а его автор родился в России, хотя ныне живет во Франции и открыто выступает против российской агрессии против Украины.

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Минотавр победил в национальном отборе, о чем сообщается на сайте Национального центра кино и мультипликации Франции CNC. Фильм соперничал еще с четырьмя французскими картинами. Лента создана с участием французских продюсерских компаний, а ее события разворачиваются осенью 2022 года в неназванном российском городе.

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В центре сюжета — директор логистической компании Глеб, узнающий об измене жены. Между тем, его предприятие требует требовать отправить 14 сотрудников на войну России против Украины, которую в фильме называют «СВО». Для Звягинцева это первая режиссерская работа за последние девять лет.

Андрей Звягинцев с авторами фильма «Минотавр» / © Associated Press

Франция уже оказывалась в подобной ситуации в прошлом году, когда представила на Оскаре фильм иранского режиссера Джафара Панахи «Это был просто несчастный случай». Тогда во французской кинематографической среде также обсуждалась целесообразность представления страны режиссером иностранного происхождения. А в этом году русскоязычным фильмом французское киносообщество планирует «напомнить об уникальной роли Франции в крупных глобальных совместных кинопроектах».

К слову, весной этого года «Минотавр» получил Гран-при 79-го Каннского кинофестиваля. Это был первый случай с 1994 года, когда фильм российского режиссера получил эту награду. Во время церемонии награждения Звягинцев со сцены обратился к президенту РФ Владимиру Путину с призывом прекратить захватывать украинские территории. В то же время, он признавал, что ему «стыдно за то, что делает его страна в Украине».

Андрей Звягинцев / © Associated Press

«Миллионы людей с обеих сторон линии столкновения сейчас мечтают только об одном: чтобы наконец прекратились бесчисленные убийства людей. И единственный человек, который может остановить эту мясорубку, вы, президент РФ. Прекратите эту бойню. Весь мир этого ждет», — сказал Звягинцев.

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К слову, режиссер публично осуждал российскую агрессию против Украины еще до начала полномасштабного вторжения. В 2014 он подписал обращение российских кинематографистов в поддержку Украины, а в 2015-м выступил в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова. После начала полномасштабной войны Звягинцев покинул Россию и поселился во Франции.

Напомним, церемония вручения премии «Оскар» состоится 14 марта 2027 года в Лос-Анджелесе. Тем временем Украина выбрала фильм для «Оскара-2027». Им стала лента, рассказывающая истории женщин после русского плена.

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