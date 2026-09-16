История женщин после российского плена: Украина выбрала фильм для "Оскара-2027"

оскар / © Associated Press

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Украинский Оскаровский комитет избрал документальную ленту «Следы» режиссера Алисы Коваленко и сорежиссера Марыси Никитюк претендентом от Украины на 99 премию «Оскар». Фильм представят в категории «Лучший международный полнометражный фильм».

О решении сообщил Украинский Оскаровский комитет 16 сентября.

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Следы рассказывают об украинских женщинах, переживших сексуальное насилие и пытки во время российской агрессии. В фильме показан их путь к поиску справедливости.

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Одной из центральных героинь есть Ирина Довгань, бывшая пленница и активистка. Она документирует показания женщин, переживших насилие на деоккупированных территориях Украины. Отдельное внимание авторы уделяют сообществу пострадавших, решивших открыто говорить о пережитом.

Нынешний национальный отбор состоял из восьми лент. В Оскаровском комитете отметили, что определиться было непросто. Там охарактеризовали «Следы» как документальную работу, которая из-за личных историй героинь поднимает темы достоинства, солидарности, восстановления и справедливости.

Режиссер Алиса Коваленко назвала представление Украины на Оскаре честью и ответственностью. По ее словам, участие в отборе позволяет привлечь международное внимание к преступлениям сексуального насилия и пыткам, совершенным российскими оккупантами, а также усилить голоса пострадавших женщин.

Какие награды уже получили «Следы»

Документальный фильм уже отметили на международных кинофестивалях, в частности, Berlinale, Movies That Matter в Гааге и Millenium Docs Against Gravity. Кроме того, лента вошла в топ-20 зрительских фаворитов фестиваля документального кино Hot Docs в Торонто.

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Украинская премьера «Следов» состоялась на фестивале Docudays UA.

Всего в украинский отбор в этом году вошли восемь фильмов: «Вечник», «Война глазами животных», «Киллхаус», «Последний Прометей Донбасса», «Простой Солдат», «Следы», «Тихое наводнение» и The Last Message.

Шортлист из 15 фильмов в категории «Лучший международный полнометражный фильм» планируют объявить 15 декабря 2026 года. Пять номинантов станут известны 21 января 2027 года.

Церемония вручения 99-й премии «Оскар» запланирована на 14 марта 2027 года.

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