«Шахеды» руками «рабов»: тысячи северокорейцев собирают дроны для Путина

Не только солдаты: РФ завезла из КНДР 25 тысяч рабочих, чтобы собирать дроны / © Associated Press

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Рабочие из Северной Кореи уже давно работают в РФ как дешевая рабочая сила, а почти всю их зарплату напрямую получает режим Ким Чен Ына. Однако после начала полномасштабного вторжения в Украину в России резко возросло количество работников-северокорейцев. Большинство из них вовлечены в производство дронов.

Об этом пишет Голос Америки со ссылкой на отчет Команды по мониторингу многосторонних санкций (MSMT) — международной организации, занимающейся мониторингом избегания санкций, введенных против КНДР.

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По данным команды, к концу 2025 года количество рабочих из КНДР в России достигало около 30 тысяч человек.

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Отмечается, что северокорейские рабочие обеспечивают рабочую силу в российской специальной экономической зоне (СЭЗ) «Алабуга». Там собирают дроны для того, чтобы потом терроризировать ими мирные украинские города и села.

По данным мониторинговой команды, в «Алабуге» на производстве дронов в настоящее время задействовано до 25 тысяч северокорейцев. В 2022 году Россия запустила в «Алабуге» производство ударных Shahed-131 и Shahed-136. Сейчас завод выпускает Герани и беспилотники-приманки Гербера. В 2025 году Россия построила в СЭЗ «Алабуга» огромный жилищный комплекс для размещения иностранных работников.

Рабочих из КНДР оформляют в России по студенческим и туристическим визам

В издании выяснили, что Россия и КНДР создали систему, позволяющую обходить международные санкции и скрывать реальные масштабы присутствия северокорейских работников. Вместо рабочих разрешений россияне дают северным корейцам студенческие и туристические визы.

В 2025 году почти все северокорейские работники въезжали в Россию именно за студенческими визами.

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В ноябре 2025 года Министерство обороны Украины сообщило, что Россия обязалась установить почасовую оплату труда северокорейских рабочих примерно в размере 2,5 доллара США, которые будут работать не менее 12 часов в день.

Таким образом, каждый северокорейский рабочий в России получает в среднем около 625 долларов США в месяц, что составляет около 7500 долларов в год. Однако почти вся эта заработная плата отдается режиму Ким Чен Ына в Северной Корее. Но корейцы настолько живут в нищете, что рады даже такому мизеру, что им достается.

Напомним, на днях диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о намерении Пхеньяна и дальше углублять отношения с Россией и выразил поддержку Москве на фоне войны против Украины.

По информации BBC, Ким Чен Ын снова отправит войска для Путина.

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Также в ГУР рассказывали, что КНДР отправила в Курщину сотни операторов дронов.

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