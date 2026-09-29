Скандал между Сеулом и Киевом / © ТСН

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Между Украиной и Южной Кореей произошел дипломатический скандал из-за двух северокорейских военнопленных. Поводом послужило заявление президента Украины Владимира Зеленского на Генеральной ассамблее ООН о том, что Киев передал их Южной Корее. В Сеуле заявили, что Украина нарушила договоренность о конфиденциальности. В Киеве это отрицают и отмечают, что сообщили лишь о самом факте передачи пленных, не раскрывая деталей операции.

Все, что известно о скандале между Киевом и Сеулом из-за пленных КНДР — читайте в материале ТСН.ua.

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Как двое военных КНДР оказались в Украине

Двух северокорейских военных украинские силы захватили в январе 2025 года в Курской области России. Они входили в контингент военных КНДР, направленных Пхеньяном для участия в войне на стороне России.

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Как сообщает The Guardian, оба пленных заявили о желании остаться в Южной Корее. Это явилось важным фактором в дальнейшем решении их судьбы. Южная Корея рассматривает граждан Северной Кореи как своих граждан, поэтому Сеул изначально заявлял о готовности принять военнопленных.

В июле 2026 года Владимир Зеленский и президент Южной Кореи Ли Чже Мен договорились урегулировать вопросы пленных с соблюдением международного права и гуманитарных принципов и с учетом свободного волеизъявления самих военных.

По данным The Guardian, в начале сентября военных доставили в Южную Корею через третью страну.

Почему возник скандал между Сеулом и Киевом

О завершении этой истории публично стало известно 23 сентября. Выступая на Генеральной ассамблее ООН Зеленский заявил, что Украина передала двух захваченных северокорейских военных Южной Корее.

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Об этом также сообщало Reuters, отметив, что военные попали в украинский плен после участия в боях на стороне России.

Самое публичное объявление стало причиной нового витка напряжения между Киевом и Сеулом.

Президент Южной Кореи Ли Чже Мён заявил, что Украина нарушила договоренность о неразглашении информации. По его словам, стороны согласились не раскрывать детали передачи, поскольку это могло создать проблемы для дипломатии, национальной безопасности и безопасности Корейского полуострова, пишет Yonhap.

Почему Сеул обиделся на заявление Зеленского

После заявления Зеленского Ли Чже Мьон выразил сожаление из-за публичного разглашения информации.

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По версии Сеула Украина и Южная Корея заранее договорились сохранять передачу пленных в тайне. В Южной Корее объясняют, что вопрос был чрезвычайно чувствительным из-за возможных последствий для самих военных, их семей в КНДР, дипломатических отношений и безопасности Корейского полуострова.

The Korea Times сообщает, что южнокорейский президент назвал разглашение нарушением договоренности о неразглашении.

В то же время в Сеуле не подтвердили, что речь идет именно об отдельном письменном документе.

Как отмечает The Guardian, на вопрос журналистов, была ли договоренность оформлена в письменном виде, южнокорейский МИД не дал прямого ответа. В ведомстве заявили лишь, что обе стороны решили вести вопрос конфиденциально.

Поэтому одно из главных противоречий сейчас заключается именно в формулировании договоренности: Сеул говорит о четком согласовании конфиденциальности, а Киев отрицает, что обещал скрывать сам факт передачи.

Пленные солдаты из Северной Кореи / © Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

Что ответили в Киеве

В Офисе президента возразили, что Украина брала на себя обязательство скрывать передачу военных. Украинская сторона подчеркнула, что Киев сообщил только сам факт передачи двух пленных, не раскрывая деталей операции.

Как пишет РБК-Украина, источник в ОП заявил, что Украина не обещала скрывать передачу военных, а украинцы имеют право знать о судьбе пленных.

«Хранить в секрете абсолютно все» украинская сторона считает странным, говорится в сообщении.

Таким образом, Киев фактически не соглашается с трактовкой Сеула, что публичное упоминание о самом факте передачи было нарушением предварительной договоренности.

Сеул говорит, что знал о заявлении Зеленского заранее

В то же время в этой истории есть еще одна важная деталь. Южнокорейское чиновник заявил, что Сеул заранее знал о намерении Украины публично рассказать о передаче пленных.

По его словам, Киев уведомил корейскую сторону о плане, однако информация была недостаточно конкретной. В частности, Украина якобы не объяснила, в какой форме и с какими деталями будет сделано публичное заявление, сообщает The Korea Times.

Поэтому в Сеуле считают, что даже после такого сообщения Киев должен был соблюсти предварительную договоренность о конфиденциальности.

Украинская сторона отмечает: речь шла только о сообщении факта передачи, а не о раскрытии чувствительных деталей.

Почему Сеул хотел сохранить передачу в тайне

Южная Корея объясняет свою позицию, прежде всего, безопасностью. Речь идет не только о самых военных, прибывших в страну. Сеул опасался возможных последствий для остающихся в Северной Корее родственников пленных.

Ранее Южная Корея специально не подтверждала прибытие военных, ссылаясь на возможную угрозу их жизни и безопасности их семей.

Как отмечает The Guardian, южнокорейская сторона также утверждает, что Киев опасался внутренней критики из-за того, что передача двух северокорейских военных в Южную Корею могла означать отказ от потенциальной возможности обменять их на значительное количество украинских военнопленных.

В то же время, это именно версия южнокорейской стороны, а не установленный факт.

Сеул вызвал украинского дипломата

После публичной огласки ситуация вышла на дипломатический уровень. 28 сентября Министерство иностранных дел Южной Кореи вызвало временного поверенного в делах Украины Андрея Вешкина. Первый замминистра иностранных дел Пак Юн Джу передал украинскому дипломату «решительную позицию» Сеула.

Как сообщает Yonhap, южнокорейская сторона выразила серьезную обеспокоенность позицией Киева и заявила, что отрицание существования договоренности серьезно вредит взаимному доверию между двумя странами.

Сеул также потребовал от Украины официальных объяснений и извинений.

Украинский дипломат со своей стороны заявил, что передаст позицию южнокорейской стороны Киеву.

Сеул настаивает, что договоренность была

На следующий день Южная Корея снова подтвердила свою позицию.

Как сообщает Yonhap, южнокорейский МИД заявил, что между двумя странами было четкое понимание конфиденциального характера передачи военных.

Таким образом, Сеул не отказывается от утверждения, что Киев нарушил предварительную договоренность.

В то же время, украинская сторона продолжает настаивать, что не брала на себя обязательства скрывать сам факт передачи.

Почему эта история важна для Южной Кореи

Для Сеула вопрос носит не только гуманитарный, но и характер безопасности.

Северная Корея направила в Россию тысячи военных для участия в войне против Украины. Двое пленных стали особенно чувствительным случаем, ведь они выразили желание остаться в Южной Корее. Пхеньян при этом пока публично не комментировал их передачу.

По данным The Guardian, южнокорейское Министерство объединения заявило, что не зафиксировало связанных с этой ситуацией новых событий.

Может ли скандал повлиять на помощь Украине

Отдельный вопрос — возможные последствия конфликта для отношений Киева и Сеула. Южная Корея осудила российское вторжение, присоединилась к западным санкциям против Москвы и в июле 2026 года объявила о пакете поддержки Украины на $100 млн.

В то же время, Сеул придерживается политики непредоставления прямого летального оружия странам, находящимся в состоянии войны.

The Guardian отмечает, что после нового дипломатического конфликта в Южной Корее уже раздались призывы пересмотреть помощь Украине. В частности, депутат Демократической партии Ким Бен Джу предложил пересмотреть поддержку Киева.

Однако говорить о том, что Сеул уже принял решение сократить или прекратить помощь Украине, пока нет оснований.

Что будет дальше? : дипломатический конфликт вышел в публичную плоскость

Главный спор между Киевом и Сеулом сводится к одному вопросу: договаривались ли стороны о полном неразглашении факта передачи двух военнопленных.

Южная Корея настаивает, что такая договоренность была и требует от Украины официальных объяснений и извинений. Украинская сторона отрицает, что брала на себя такое обязательство, отмечая, что раскрыла только факт передачи без деталей сделки.

Тем временем дипломатический конфликт уже стал публичным: Сеул вызвал украинского дипломата, заявил о вреде для взаимного доверия и продолжает требовать объяснений от Киева.

Напомним, Южная Корея в ООН заявила, что сотрудничество России и КНДР затягивает войну против Украины.

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