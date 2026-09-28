Скандал с пленными с КНДР / © twitter.com

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Обнародование информации о передаче Южной Кореи двух военнослужащих КНДР, захваченных украинскими силами в России, привело к дипломатической напряженности между Киевом и Сеулом.

Об этом сообщает издание Financial Times со ссылкой на собственные источники и официальные заявления чиновников обеих стран.

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Обвинение со стороны Сеула и позиция Украины

Сообщается, что Южная Корея возмутилась из-за разглашения этой информации. В воскресенье поздно вечером старший секретарь южнокорейского президента Сун Ки Хон выразил «глубокое соболезнование» из-за того, что Украина «односторонне и внезапно» объявила о передаче пленных. Он отметил, что Сеул согласился сохранить это в тайне из-за щекотливости ситуации.

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«Мы требуем официального объяснения и извинений», — добавил Сун Ки Хон.

В Киеве обвинения отвергают. Советник президента Украины по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин в Facebook заявил, что «такого соглашения не было».

В то же время высокопоставленный украинский чиновник, знакомый с вопросом, в комментарии Financial Times отметил, что хотя передачу подробно обсуждали во время встречи глав МИД в июне, на президентском уровне «не было достигнуто никакой договоренности» о неразглашении информации о заключенных.

«Странно ожидать, что мы можем скрыть эту историю после того, как они говорили о ней все лето», — отметил чиновник.

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Посольство Украины в Сеуле на запрос о комментарии не ответило. В свою очередь посольство Южной Кореи в Киеве отметило, что «сохраняет последовательную позицию по вопросу северокорейских военнопленных в Украине» и проводит «консультации с Украиной и соответствующими международными организациями».

Судьба северокорейских пленных в России: правовые и гуманитарные риски

По данным украинской разведки, в общей сложности до 50 000 военнослужащих КНДР вместе с баллистическими ракетами и артиллерией были направлены для участия в боевых действиях на стороне РФ. Двое северокорейских солдат, о которых идет речь, были ранены и захвачены в Курской области России в январе 2025 года. Они являются единственными выжившими известными пленными бойцами КНДР. В интервью южнокорейским медиа оба выразили желание уехать в Южную Корею.

В июле Министерство иностранных дел в Сеуле сообщало, что Южная Корея и Украина договорились обращаться с заключенными «в соответствии с международным правом и гуманитарными принципами, уважая при этом свободную волю причастных лиц».

Эксперты отмечают, что публичность в таких вопросах представляет риск для семей военнослужащих, поскольку в КНДР родственники перебежчиков подвергаются коллективному наказанию, включая интернирование и принудительный труд.

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«С точки зрения прав человека, Украина нанесла значительный ущерб благосостоянию этих солдат и их семей. Южнокорейским СМИ, вероятно, никогда не следовало предоставлять к ним доступ. В идеале, их увлечение должно навсегда держать в тайне», — отметил научный сотрудник Института Седжонга Питер Уорд.

Влияние на военную помощь Украине и внутреннюю политику Южной Кореи

Сообщается, что этот конфликт усложняет отношения между странами, хотя обе стремятся противодействовать сотрудничеству России и Северной Кореи. Украина раньше просила у Сеула — одного из крупнейших производителей оружия в мире — вооружения и системы ПВО Patriot. Однако Южная Корея отказала, объяснив это тем, что оказывает зонам боевых действий только гуманитарную помощь.

Украинские чиновники также выразили обеспокоенность по поводу расширения деловых связей Сеула с Москвой. В частности, они указали на передачу России 30 000 тонн очищенного топлива в июле и тестовый рейс Южной Кореи по арктическому Северному морскому пути в прошлом месяце, который требовал сотрудничества с российской стороной.

Кроме того, инцидент дал повод для внутриполитической критики в Южной Корее. Президент страны Ли Дже Мен стремился к более примирительной политике в отношении Пхеньяна, из-за чего подвергся обвинениям от оппозиции. В частности, лидер фракции «Партия народной силы» Чон Чом Сиг обвинил главу государства в попытках избежать конфронтации с лидером КНДР Ким Чен Ином и в «умолянии [Пхеньяна] о фиктивном мире».

Скандал между Киевом и Сеулом из-за пленных КНДР — последние новости

Напомним, поводом для спора стало выступление президента Украины Владимира Зеленского на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке, в ходе которого он сообщил об отправке двух пленных северокорейских солдат в Южную Корею.

Впоследствии в Офисе президента прокомментировали обвинения Сеула в нарушении соглашения о неразглашении. Там подчеркнули, что публично объявили только о передаче двух пленных Южной Корее. Никаких деталей самого процесса украинская сторона, по ее словам, не раскрывала.

К слову, в конце декабря 2025 г. в СМИ появилась информация, что ВСУ взяли в плен солдата КНДР. Но потом сообщалось, что он скончался от ран.

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