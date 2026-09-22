Кого чествует церковь в Украине 29 сентября

Церковный праздник 29 сентября / © unsplash.com

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29 сентября (12 октября), в православном календаре день памяти преподобного Кирияка, отшельника. Преподобный Кириак родился в 448 году в Коринфе. Его отец Иоанн был священником, а мать Евдоксия воспитывала сына в христианской вере. Родственник Кирияка, епископ Коринфский Петр, поставил юношу чтецом в храме.

Еще смолоду Кириак особенно внимательно слушал Священное Писание. Однажды слова Евангелия о необходимости отречься от себя и следовать за Христом настолько глубоко коснулись его сердца, что он решил посвятить свою жизнь Богу.

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В восемнадцатилетнем возрасте Кириак покинул отчий дом и отправился в Иерусалим. Там начался его долгий путь монашеского подвига.

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В Святой Земле Кириак пришел к преподобному Евфимию Великому — одному из самых почитаемых отшельников того времени. Евфимий увидел в молодом подвижнике искреннее стремление к духовной жизни, постриг его в монашество и направил в монастырь преподобного Герасима Иорданского.

Там Кириак нес монастырские послушания, много молился, соблюдал пост и учился смирению. Молодой монах не искал для себя особого положения. Напротив, он стремился побеждать свою волю, служить братии и сохранять сердце от тщеславия.

Преподобный Герасим возлюбил Кирияка за его усердие и чистоту жизни. По преданию, он брал молодого монаха с собой в пустыню, где они проводили время в молитве и суровом посте.

После смерти преподобного Герасима Кириак вернулся в лавру преподобного Евфимия. Затем он поселился в лавре преподобного Харитона, известной как Суккийская или Старая лавра.

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Здесь прошли десятилетия его жизни. Кириак выполнял разные послушания, а позже был рукоположен в диакона и пресвитера. Особым его служением стала забота о храме и богослужении.

Однако даже среди монастырской братии сердце Кирияка все больше стремилось к безмолвию. Для христианских отшельников безмолвие означало не просто отсутствие разговоров. Это было особое духовное состояние, в котором человек удалялся от лишних забот, чтобы всей душой обратиться к Богу.

Уже в преклонном возрасте преподобный Кириак начал искать все более уединенных мест. Вместе со своим учеником он отходил в пустыню, где жизнь была чрезвычайно суровой. Подвижники довольствовались простейшей пищей, много времени проводили в молитве и избегали всего, что могло рассеивать внимание.

Но даже в отдаленных местах люди узнавали о святом старце и приходили к нему за советом, молитвой и духовной поддержкой. Поэтому Кириак неоднократно покидал одно место и шел еще дальше в пустыню, желая сохранить уединение.

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Отшельник преподобного Кирияка не означало равнодушия к жизни Церкви. Когда возникала опасность распространения еретических учений, он выступал в защиту православной веры.

Его духовный авторитет был настолько велик, что к старцу обращались не только простые монахи, но и люди, искавшие ответы на сложные вопросы веры. Кириак напоминал своей жизнью, что истинная духовность не отделяется от верности Христу и Его Церкви.

Господь даровал преподобному Кирияку очень долгую жизнь. По церковному житию он прожил 109 лет и отошел к Господу около 557 года.

Церковный праздник в Украине 29 сентября по старому календарю

По старому календарю 29 сентября в Украине чтили память святой мученицы Евфимии Всехвальной. Святая Евфимия жила в конце III — начале IV века в Халкидоне. Во время гонений на христиан она отказалась поклоняться языческим богам и после тяжких пыток приняла мученическую смерть за Христа около 304 года. Особенно известно церковное предание о чуде от ее мощей во время IV Вселенского собора в Халкидоне 451 года. Тогда у мощей святой были положены два исповедания веры. По преданию, после молитвы отцов Собора свиток с православным исповеданием были найдены в руке мученицы, которые восприняли как подтверждение истинности православного учения о двух природах Иисуса Христа — Божественной и человеческой.

Приметы 29 сентября

Народные приметы 29 сентября / © pexels.com

Теплый и сухой день — зима придет поздно, а сильных морозов ожидали не скоро.

Гром 29 сентября — до морозной и малоснежной или бесснежной зимы.

Галочки собираются большими стаями — к ясной, погожой погоде.

Что нельзя делать 29 сентября

В народной традиции с этим днем связывали ряд предосторожностей. Считалось недобрым знаком отказать просящему милостыню или помощь — вместе с таким отказом человек якобы мог отвлечь от себя благополучие. Не одобряли и необдуманные покупки и расточительности: верили, что потраченные без надобности средства не принесут пользы.

Что можно делать 29 сентября

В этот день в молитвах вспоминают преподобного Кириака, прося его покровительства для находящихся в пути или ведущих уединенную жизнь. Также к святому обращаются с молитвами о здоровье, душевной стойкости и преодолении печали.

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