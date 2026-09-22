День партизанской славы в Украине: история праздника, поздравления, открытки

Поздравление с Днем партизанской славы 2026 года / © ТСН

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Исторически в этот день в Украине чествовали прежде всего участников партизанского и подпольного движения времен Второй мировой войны. Однако после начала российской агрессии понятие украинского партизанского движения приобрело новое, современное значение.

Рассказываем, когда появился День партизанской славы в Украине, почему его празднуют именно 22 сентября и что известно об украинском партизанском движении.

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День партизанской славы — история праздника

Официально День партизанской славы в Украине появился в 2001 году. Соответствующий указ подписал тогдашний президент Украины Леонид Кучма.

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Датой празднования определили 22 сентября. Целью введения памятного дня было чествование участников партизанского и подпольного движения в годы Второй мировой войны, а также сохранение памяти об их вкладе в борьбу против оккупантов.

С этого дня День партизанской славы отмечают ежегодно. В этот день вспоминают людей, воевавших в тылу противника, занимавшихся разведкой, проводивших диверсии, помогавших военным и местному населению.

Поздравление с Днем партизанской славы в прозе

В День партизанской славы желаю мира, несокрушимости и веры в лучшее будущее. Пусть мужество боровшихся и продолжающих бороться за свободу Украины всегда остается примером силы духа. Желаю здоровья, благополучия и скорейшей победы!

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Поздравляю с Днем партизанской славы! Пусть память об отважных людях, сопротивлявшихся оккупантам и защищавших родную землю, живет в наших сердцах. Желаю мирного неба, сил, выдержки и уверенности в завтрашнем дне.

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В День партизанской славы чтим всех, кто не покорился врагу и встал на защиту своей Родины. Пусть их отвага напоминает нам, насколько дорога свобода. Желаю Украине мира и победы, а каждой украинской семье счастья, безопасности и хороших новостей.

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Поздравляю с Днем партизанской славы! Желаю несокрушимого духа, крепкого здоровья и мирного будущего. Пусть любовь к родной земле придает силы преодолевать любые испытания, а над Украиной как можно быстрее воцарится мир.

***

Сегодня чествуем смелость и стойкость людей, боровшихся за свободу своей земли. В День партизанской славы желаю мира, добра и благополучия. Пусть в жизни будет больше светлых дней, а рядом всегда остаются надежные и искренние люди.

Открытки с Днем партизанской славы

Открытки с Днем партизанской славы / © ТСН

Открытки с Днем партизанской славы / © ТСН

Открытки с Днем партизанской славы / © ТСН

Поздравления с Днем партизанской славы в стихах

С Днем партизанской славы поздравляю,

Мира и покоя искренне желаю.

Пусть мужество в сердце никогда не угаснет,

А небо над нами да будет ясно.

Пусть свободной будет Украина всегда,

Без боли, без горя, без зла и беды!

***

Слава тем, кто родную землю

От захватчиков берег,

Кто не сдался в неволе

И выстоять в буре смог.

Да здравствует о них эта память

Сквозь десятки мирных лет,

А над свободной Украиной

Будет мирный небосвод!

***

Да здравствует несокрушимая сила

В сердце каждого из нас,

Чтобы Украина свободно жила

Сегодня, завтра, постоянно.

Да будет мир, добро и воля,

Пусть отступают все жалости.

И будет светлой нам судьба

На украинском этой земле!

***

За свободу, правду, родной край,

За нашу землю и свободу –

Героев мужественных помни,

Их сила духа и отвага.

Пусть закончатся бои,

Пусть придет вожделенный мир,

А Украина на земле

Живёт более свободной отныне!

***

Пусть память сквозь годы живет

О тех, кто не покорился судьбе,

Кто дороже всего отдает

За право своего края и воли.

Желаем добра и тепла,

Чтобы Украина расцвела,

Чтобы мир наступил на всей земле

И счастье имели все ее семьи.

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