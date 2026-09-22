- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 31
- Время на прочтение
- 3 мин
День партизанской славы в Украине: история праздника, поздравления, открытки
Каждый год 22 сентября в Украине празднуют День партизанской славы. Эта памятная дата посвящена людям, которые боролись против окупантов, действовали в подполье и рисковали жизнью ради своей страны.
Исторически в этот день в Украине чествовали прежде всего участников партизанского и подпольного движения времен Второй мировой войны. Однако после начала российской агрессии понятие украинского партизанского движения приобрело новое, современное значение.
Рассказываем, когда появился День партизанской славы в Украине, почему его празднуют именно 22 сентября и что известно об украинском партизанском движении.
День партизанской славы — история праздника
Официально День партизанской славы в Украине появился в 2001 году. Соответствующий указ подписал тогдашний президент Украины Леонид Кучма.
Датой празднования определили 22 сентября. Целью введения памятного дня было чествование участников партизанского и подпольного движения в годы Второй мировой войны, а также сохранение памяти об их вкладе в борьбу против оккупантов.
С этого дня День партизанской славы отмечают ежегодно. В этот день вспоминают людей, воевавших в тылу противника, занимавшихся разведкой, проводивших диверсии, помогавших военным и местному населению.
Поздравление с Днем партизанской славы в прозе
В День партизанской славы желаю мира, несокрушимости и веры в лучшее будущее. Пусть мужество боровшихся и продолжающих бороться за свободу Украины всегда остается примером силы духа. Желаю здоровья, благополучия и скорейшей победы!
***
Поздравляю с Днем партизанской славы! Пусть память об отважных людях, сопротивлявшихся оккупантам и защищавших родную землю, живет в наших сердцах. Желаю мирного неба, сил, выдержки и уверенности в завтрашнем дне.
***
В День партизанской славы чтим всех, кто не покорился врагу и встал на защиту своей Родины. Пусть их отвага напоминает нам, насколько дорога свобода. Желаю Украине мира и победы, а каждой украинской семье счастья, безопасности и хороших новостей.
***
Поздравляю с Днем партизанской славы! Желаю несокрушимого духа, крепкого здоровья и мирного будущего. Пусть любовь к родной земле придает силы преодолевать любые испытания, а над Украиной как можно быстрее воцарится мир.
***
Сегодня чествуем смелость и стойкость людей, боровшихся за свободу своей земли. В День партизанской славы желаю мира, добра и благополучия. Пусть в жизни будет больше светлых дней, а рядом всегда остаются надежные и искренние люди.
Открытки с Днем партизанской славы
Поздравления с Днем партизанской славы в стихах
С Днем партизанской славы поздравляю,
Мира и покоя искренне желаю.
Пусть мужество в сердце никогда не угаснет,
А небо над нами да будет ясно.
Пусть свободной будет Украина всегда,
Без боли, без горя, без зла и беды!
***
Слава тем, кто родную землю
От захватчиков берег,
Кто не сдался в неволе
И выстоять в буре смог.
Да здравствует о них эта память
Сквозь десятки мирных лет,
А над свободной Украиной
Будет мирный небосвод!
***
Да здравствует несокрушимая сила
В сердце каждого из нас,
Чтобы Украина свободно жила
Сегодня, завтра, постоянно.
Да будет мир, добро и воля,
Пусть отступают все жалости.
И будет светлой нам судьба
На украинском этой земле!
***
За свободу, правду, родной край,
За нашу землю и свободу –
Героев мужественных помни,
Их сила духа и отвага.
Пусть закончатся бои,
Пусть придет вожделенный мир,
А Украина на земле
Живёт более свободной отныне!
***
Пусть память сквозь годы живет
О тех, кто не покорился судьбе,
Кто дороже всего отдает
За право своего края и воли.
Желаем добра и тепла,
Чтобы Украина расцвела,
Чтобы мир наступил на всей земле
И счастье имели все ее семьи.