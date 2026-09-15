Какой церковный праздник в Украине 22 сентября

Церковный праздник 22 сентября / © pexels.com

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22 сентября (5 октября), в православном календаре день памяти святого священномучника Фоки, епископа Синопийского. Святой Фока родился в городе Синопе — древнем портовом городе на южном побережье Черного моря, на территории современной Турции. По церковному преданию, его родителей звали Памфил и Мария. Они воспитали сына в христианской вере и благочестии.

Житие рассказывает, что уже с юных лет Фока отличался глубокой верой и чистотой жизни. Господь наделил его особыми духовными дарами: святой исцелял больных и помогал людям, страдающим действием злых духов. Однако главной чертой его жизни была не чудотворная сила, а искренняя преданность Богу и любовь к ближним.

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Когда Фока достиг зрелого возраста, за свою добродетельную жизнь он был избран епископом родного Синопа. С тех пор его служение стало неразрывно связано с духовной опекой христианской общины города.

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Святитель Фока был для своей паствы не только наставником, но, прежде всего, живым примером христианской жизни. Он учил людей словом и собственными поступками, поддерживал христиан в вере и без устали проповедовал Евангелие среди язычников.

Благодаря его апостольской ревности многие жители Синопа обратились в христианство. Церковное предание особенно подчеркивает, что святой утверждал верующих не только красноречием, а собственной добродетельной жизнью.

Служение святителя пришлось на непростое время. В правление римского императора Траяна христиане могли подвергаться преследованиям за отказ участвовать в языческом культе. Именно в этот период Фоке пришлось засвидетельствовать истинность своей проповеди самой высокой ценой — собственной жизнью.

Житийное предание сохранило рассказ о необычном видении, которое святой получил незадолго до своих страданий.

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Фока увидел светлого голубя, который сошел с небес и положил на его голову прекрасный венец. Святой понял это как знак приближения мученической смерти за Христа. Вместо страха он принял это предвестие с верой, готовясь остаться верным Господу до конца.

Церковный праздник 22 сентября — день памяти святого пророка Ионы и преподобного Ионы, пресвитера

Святой пророк Иона жил примерно в VIII веке до Рождества Христова. Священное Писание называет его сыном Амиттая. Он происходил из Гат-Хефера, находившегося на землях колена Завулонова.

О пророке вспоминает Четвертая книга Царей: по слову Господа, сказанному через Иону, Израиль вернул утраченные территории в царствование Иеровоама II. Однако наиболее известные события его жизни изложены в отдельной ветхозаветной Книге пророка Ионы.

Эта небольшая книга рассказывает не только о пророческом служении одного человека, но и о Божьем милосердии, покаянии, послушании и любви Господа к каждому народу.

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Однажды Господь велел Ионе отправиться в большой город Ниневии и призвать его жителей к покаянию. Ниневия была столицей Ассирии — могущественного государства, представляющего угрозу для Израиля.

Для пророка это было очень тяжелое поручение. Он должен был проповедовать покаяние людям, которых народ воспринимал как врагов.

Иона решил не исполнять воли Божией. Вместо Ниневии он отправился в морской порт Йоппии, нашел корабль, направлявшийся к Фарсису, и отплыл в надежде убежать от порученного ему служения.

Но человек не может укрыться от Бога. Когда корабль находился в море, поднялась страшная буря. Волны были настолько сильны, что судно оказалось под угрозой гибели. Моряки молились каждый своему богу и выбрасывали груз за борт, пытаясь спасти корабль.

Иона понял причину бедствия. Он признал моряков, убегающих от Господа, и попросил бросить его в море. Сначала они пытались добраться до берега, не желая причинить пророку смерть, но буря только усиливалась. Когда Иону бросили в воду, море успокоилось.

Господь не оставил Своего Пророка даже после его непослушания. По Божьему повелению Иону проглотило великое морское существо. Священное Писание говорит, что пророк пребывал в ее утробе три дня и три ночи.

Оказавшись там, Иона обратился к Богу с молитвой. Он осознал собственное бессилие и понял, что спасение приходит только от Господа.

Бог услышал молитву пророка, и морское существо выбросило Иону на сушу. Для христиан Иона является пророком, образом покаяния и прообразом Воскресения Христова.

Преподобный Иона был пресвитером, то есть священником. Он жил благочестиво, служил Богу и воспитывал свою семью в христианской вере.

Особое место в его житии занимают его сыновья — будущие святые Феофан Исповедник и Феодор Начертанный. Иона и его жена воспитали своих сыновей в глубокой вере, любви к Священному Писанию и преданности православному учению. Родители позаботились также об их образовании.

Впоследствии Феофан и Феодор приняли монашество и стали ревностными защитниками почитания святых икон.

Во времена иконоборческих преследований братья испытали тяжкие страдания. Их заключили в тюрьму, пытали и ссылали. Особенно жестоким стало наказание, после которого они получили название «Начертанных»: по приказу императора на их лицах раскаленным железом написали насмешливые стихи, клеймившие их в качестве защитников икон.

Несмотря на страдания, они не отреклись от православной веры.

Церковный праздник в Украине 22 сентября по старому календарю

По старому календарю 22 сентября в Украине чтили память святых праведных Богоотцов Иоакима и Анны. По церковному Преданию, праведные Иоаким и Анна долгие годы жили в браке, но не имели детей. В обществе бездетность считалась большим несчастьем, однако супруги не теряли веры и продолжали молиться. Господь услышал их молитвы: ангел возвестил им о рождении Дочери, Которой суждено было стать Матерью Спасителя мира — Пресвятой Девы Марии.

Приметы 22 сентября

Народные приметы 22 сентября / © pexels.com

Много паутины в воздухе — осень будет теплой и погожой, но зима ожидается морозной.

На вишне еще держатся листья — тепло продержится, в ближайшее время сильных заморозков не будет.

На деревьях остается много листьев — снег выпадет поздно.

Что нельзя делать 22 сентября

Пытались не бездельничать и не залеживаться в постели до позднего утра, ведь верили, что лень может навлечь нужды. Старые метлы и веники тоже не спешили выбрасывать или сжигать: по поверью, вместе с ними из дома можно было нечаянно «вынести» семейное счастье и везение.

Что можно делать 22 сентября

В народном календаре 22 сентября известно как день Ионы и Фоки, а также называется Листопадная. В этот период хозяева традиционно завершали работы по уборке редьки и репы. Название «Листопадная» связывали с осенней погодой: нередко поднимался сильный ветер, после которого деревья быстро теряли листву.

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