Путин уже поставил россиян перед выбором, продолжать ли войну: что задумал Кремль дальше

Владимир Путин. / © Associated Press

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Результаты выборов в Государственную Думу агрессора России, проходившие 18-20 сентября, стали вполне предсказуемыми. Они продолжают усилия Кремля по милитаризации правительства, в частности, партии «Единая Россия», и демонстрации общественной поддержки военных усилий «фюрера» Владимира Путина в Украине и потенциальной будущей агрессии против НАТО.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

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По предварительным результатам, «Единая Россия» получила 355 из 450 мест, а это около 78%, что на 8% больше 315 мест, которые имеет сейчас. Обе цифры значительно превышают порог в 226 мест для абсолютного большинства.

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Секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Владимир Якушев заявил, что 49 ветеранов «сво» получили места за партией — около 11% от общего количества мест. В то же время он отказался от предварительного заявления, в котором утверждал, что 86 ветеранов и два члена российского военно-патриотического движения за образование молодежи «Юнармия» получили места, и что «Единая Россия» должна мандаты в Думе.

Аналитики отмечают, что кооптированный Кремлем военный корреспондент и кандидат от партии «Единая Россия» Евгений Поддубный на днях заявил, что партия намерена избрать в Думы от 40 до 100 ветеранов на выборах. Впрочем, 49 мест находятся на нижней границе диапазона, который может получить Поддубный, но по предварительным результатам, все еще составляют чуть менее 14% от общего присутствия «Единой России» в Думе. Эти ветераны представляют значительный блок, который будет поддерживать усилия Путина по милитаризации политсилы, более широкой Государственной Думы и российскому правительству в целом.

В ISW отмечают, что чиновники Кремля в дальнейшем прогнозируют результаты выборов как успешный референдум по войне в Украине и более широкой внешней политике Путина.

Начальник Генерального штаба «Юнармии» и член партии «Единая Россия» капитан Владислав Головин отметил явку избирателей на выборах (57% по предварительным результатам) и заявил, что уровень явки избирателей и присутствие наблюдателей на выборах «подтверждают легитимность российского правительства».

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РосСМИ «Московский комсомолец» опубликовало 21 сентября статью о том, что Путин победил на «новом национальном референдуме» по поддержке войны в Украине. В свою очередь председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко отметила выборы как демонстрацию «понимания» российскими гражданами политики Путина и российских ценностей, за которые борется Россия.

Аналитики отмечают, что все эти утверждения являются результатом заявлений заместителя председателя Совбеза и руководителя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева и министра иностранных дел Сергея Лаврова о том, что результаты выборов подтвердят поддержку российскими партиями и избирателями политики Путина, включая внешнюю.

«Путин, вероятно, использует результаты выборов в Думу, чтобы оправдать усиленные требования к российскому обществу, такие как мобилизация в той или иной форме, и заявить об общественном одобрении дальнейшей агрессии против Украины и потенциальной предстоящей агрессии против НАТО», — отмечают в ISW.

Напомним, голосование на «выборах» в Госдуму закончилось, когда закрылись избирательные участки в Калининградской области. По предварительным результатам голосования «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Новые люди» преодолевают пятипроцентный барьер на выборах депутатов Госдумы по списку после обработки 95,45% протоколов.

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Впрочем, еще до начала голосования на выборах в Государственную Думу власти пытались запугать наблюдателей и представителей оппозиции. Кроме того, в регионах выключали мобильную связь и интернет из-за «мер безопасности»

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