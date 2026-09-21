Выборы в России / © Associated Press

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Завершение выборов в Госдуму РФ открывает для Кремляпуть к реализации следующего этапа военно-политических решений. Использовав голосование в качестве искусственной демонстрации единства россиян, Кремль может тайно готовить новую волну мобилизации и усиление репрессий.

Что известно о выборах в Госдуму в РФ и какие последствия это может иметь для Украины — читайте в материале ТСН.ua.

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Что известно о выборах в Госдуму в России

В воскресенье, 20 сентября, в России завершилось трёхдневное голосование на выборах в Госдуму и региональные парламенты, которое прошло с многочисленными нарушениями и давлением на оппозицию. В частности, РФ провела выборы в Думу на временно оккупированных территориях Украины.

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Большинство антивоенных кандидатов, в частности представителей партии «Яблоко», не допустили к участию. Независимых наблюдателей массово отстраняли под надуманными предлогами, как, например, в Воронеже, где отменили регистрацию около 400 представителей КПРФ, оставив контроль исключительно проправительственным силам.

По всей стране были зафиксированы случаи давления на бюджетников, которых заставляли отчитываться о голосовании за «Единую Россию», а также случаи массовой регистрации людей для голосования на дому или в электронном формате без их согласия.

Как сообщают российские СМИ, представителей оппозиции подвергали запугиванию и задержаниям, а для сокрытия нарушений власти отключали мобильную связь и интернет.

Выборы в Госдуму в России / © Associated Press

Впоследствии стало известно, что, по предварительным результатам голосования, «Единая Россия», Коммунистическая партия Российской Федерации (КПРФ), Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) и «Новые люди» преодолевают пятипроцентный барьер на выборах депутатов Госдумы по спискам после обработки 95,45% протоколов.

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Выборы в Госдуму как показатель поддержки войны

Незадолго до парламентских выборов кремлевский диктатор Владимир Путин призвал россиян проголосовать, назвав участие в выборах способом продемонстрировать поддержку армии и единство общества. В телеобращении Путин призвал россиян своим голосованием продемонстрировать единство, поддержку армии и сохранение суверенитета, фактически превратив выборы в инструмент легитимизации своего курса.

Кремль рассматривает явку и результаты как показатель лояльности общества на фоне войны. В то же время, по данным Reuters, среди населения растет беспокойство из-за экономических трудностей и неопределённых последствий боевых действий.

В то же время аналитики Института изучения войны считают, что Кремль использует голосование как демонстрацию поддержки россиянами военных действий в Украине и пытается привязать жителей оккупированных территорий к РФ.

«Кремль представляет предварительные и заранее определенные результаты выборов в Государственную Думу, состоявшихся 18–20 сентября, как подтверждение широкой поддержки российским обществом военных действий в Украине. Победа „Единой России“ далеко не является той сокрушительной победой, которую она хотела бы продемонстрировать, чтобы подкрепить свои утверждения об объединении россиян вокруг партии и Путина», — говорится в отчете экспертов.

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В ЕС подвергли резкой критике выборы в Госдуму РФ

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас призвала ввести санкции против организаторов псевдовыборов в Госдуму РФ на оккупированных территориях Украины.

В социальной сети Х она заявила, что Кремль окончательно уничтожил демократию, подавив инакомыслие, запретив единственную антивоенную партию и не допустив международных наблюдателей, в результате чего результаты голосования были предопределены заранее.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас / © Associated Press

«Так называемые выборы в Госдуму стали ещё одним серьёзным ударом по российской демократии. Их результат никогда не вызывал сомнений. Кремль подавил инакомыслие, запретил единственную зарегистрированную партию, выступавшую против его войны в Украине, и не допустил международных наблюдателей на выборы. В России осталась лишь видимость демократии. Я предложила принять меры против тех, кто способствует проведению этих фиктивных выборов на оккупированных территориях Украины», — написала она в соцсети.

Реальна ли новая мобилизация в РФ после голосования?

В августе украинская разведка сообщила о разработанном Генеральным штабом РФ сценарии дополнительного призыва 600 тысяч человек. Реализация этого плана рассчитана на двухлетний период: Кремль намерен мобилизовать первые 300 тысяч гражданских лиц в 2026 году, а остальные 300 тысяч привлечь в ряды армии в течение 2027 года.

Впоследствии издание The Economist отметило, что парламентские и местные выборы в России проходили в условиях, когда политическая конкуренция в стране остается крайне ограниченной. В то же время авторы статьи предполагали, что после голосования в РФ может начаться новая масштабная волна мобилизации.

По данным Bloomberg, в России после выборов в Госдуму усилились опасения по поводу новой мобилизации. Из-за этого некоторые российские чиновники и сотрудники военкоматов пытались перевести активы в иностранные банки и призывали родственников уехать за границу.

Издание сообщает, что РФ может готовиться к призыву ещё 300 тысяч человек до конца года. Однако окончательного решения о новой мобилизации, по словам европейских чиновников, Владимир Путин пока не принял. Кроме того, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков 18 сентября заявлял, что у российских властей нет планов проводить скрытую мобилизацию после парламентских выборов.

По оценке Bloomberg, России ежегодно необходимо пополнять армию на 400 тысяч человек, чтобы компенсировать высокие потери (около 33 тысяч в месяц), однако темпы набора контрактников снижаются. На этот раз Кремль может избежать публичных объявлений благодаря цифровой системе электронных повестки, которая автоматически блокирует выезд и ограничивает права уклонистов. Аналитики отмечают, что без новой волны призыва России не хватит живой силы для удержания фронта в Украине и дальнейшего наступления.

Аналитик Кирилл Рогов считает, что нынешняя ситуация на фронте свидетельствует о нехватке живой силы для одновременного ведения наступления и удержания всей линии фронта. По его мнению, мобилизация может понадобиться России, если Кремль хочет попытаться выйти к границам Донецкой области в течение шести месяцев.

Какие последствия для Украины могут иметь выборы в России

Декан Лондонской бизнес-школы Сергей Гуриев считает, что Владимир Путин воспользуется итогами голосования для оправдания экономических трудностей и дальнейшей эскалации войны против Украины.

«Путин уже заявлял, что война не бесплатна; она обходится дорого. Он воспользуется этим результатом как подтверждением того, что россияне готовы затянуть пояса», — отметил экономист в комментарии изданию Newsweek.

Несмотря на официальные опровержения Кремля, после выборов усиливаются опасения относительно новой мобилизации с целью восполнения ежедневных потерь РФ. Созданная цифровая система призыва упрощает призыв и блокирует выезд из страны. Для Кремля это также способ сэкономить на фоне бюджетного дефицита.

«Мобилизация сопряжена с политическими издержками, а набор наемников — с экономическими», — подчеркнул Гуриев.

Война в Украине: последствия вражеского обстрела / © Associated Press

Экономист отметил, что диктатор может фактически «рассматривать это голосование как заявление о том, что россияне на самом деле не против (призыва — Ред.)». Он подчеркнул, что, возможно, это не так, но Путин «может быть дезинформирован» относительно реального уровня поддержки, которой он пользуется.

В то же время атаки украинских дронов на российские склады и очереди на АЗС заставляют россиян ощутить войну на себе. По мнению экономиста, это подрывает поддержку агрессии против Украины и подталкивает российские элиты к публичной критике.

По его словам, если чиновники открыто говорят об экономических убытках, это свидетельствует о том, что они «не могут общаться с Путиным напрямую или отказались от этого, поскольку видят, что он не хочет слушать».

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