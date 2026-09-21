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В России обновили данные об итогах "выборов" - кто в лидерах
Известно, что обработали 82,19% протоколов.
В России завершилось голосование на выборах в Госдуму. Последними закрылись избирательные участки в Калининградской области.
Об этом сообщают российские СМИ.
По предварительным результатам голосования «Единая Россия» набирает 57,76%, КПРФ — 13,89%, ЛДПР — 8,77%, «Новые Люди» — 7,97%, СР — 4,99%.
Выборы в Госдуму — что известно
Напомним, 20 сентября завершилось основное трехдневное голосование (18-20 сентября) на выборах в Госдуму России. Это первые парламентские выборы в РФ после начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года. Большинство антивоенных кандидатов к участию в выборах не допустили, в частности, значительную часть представителей партии «Яблоко».
В ряде регионов России также снимали кандидатов партии в одномандатных округах.
В выборах в Госдуму РФ участвовало десять партий. Всего распределяются 450 депутатских мандатов: 225 — по партийным спискам и еще 225 — в одномандатных округах.