В России дымит Башкортостан: дроны ударили по НПЗ за 1600 км от границы (фото)

Дым над Уфой после дроновой атаки 21 сентября

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Беспилотники 21 сентября добрались до Башкортостана в России, атаковав нефтеперерабатывающий завод «Башнефть» в Уфе. Происшествия в регионе привели к закрытию местного аэропорта и усилению режима безопасности.

Об этом сообщили украинские и российские телеграм-каналы.

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Утром 21 сентября, вероятно, украинские дроны атаковали Уфу, в результате чего была поражена нефтеперерабатывающая инфраструктура «Башнефти» — одного из крупнейших центров переработки нефти в России.

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После атаки в городе временно приостановили работу местного аэропорта, а также ввели режим беспилотной опасности.

Уфа расположена примерно в 1600 км от украинской границы. Мощность расположенных там нефтеперерабатывающих предприятий превышает 23 млн тонн нефти в год.

С учетом поражения Московского НПЗ 20 сентября, с начала месяца в результате атак было парализовано около 10% мощностей российской нефтеперерабатывающей отрасли.

Что известно о «Башнефти»

«Башнефть» — одна из крупнейших нефтяных компаний России, основные мощности которой расположены в Башкортостане. Компания занимается добычей и переработкой нефти, а также производством нефтепродуктов.

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В ее нефтеперерабатывающий комплекс в Уфе входят заводы «Башнефть-Новойл», «Башнефть-УНПЗ» и «Уфанефтехим». Контрольный пакет акций «Башнефти» принадлежит российской государственной компании «Роснефть».

Предприятия Башнефти уже неоднократно становились целями атак беспилотников, в результате которых возникали пожары и останавливались отдельные производственные установки.

Дым над Уфой после дроновой атаки 21 сентября

Напомним, в ночь на 20 сентября Москву и область массово атаковали беспилотники. В Подмосковье раздались взрывы и вспыхнули пожары, в том числе на складах в Софьино и в районе НПЗ в Капотне. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о работе ПВО и якобы уничтожении 450 дронов на подлете к российской столице. Из-за ограничений компания «Аэрофлот» была вынуждена изменить и перенести рейсы.

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