"Война идет не по плану": Мелони жестко разнесла Путина после попыток Кремля ударили по Европе

Джорджия Мэлони / © Associated Press

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Премьер-министр Италии Джорджия Мелони считает, что постоянные российские провокации в Европе могут свидетельствовать о нервозности Кремля из-за того, что война против Украины развивается не так, как планировала Москва.

Об этом Мэлони заявила во время заседания правительства в Риме.

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«Я расцениваю непрерывные российские провокации как проявление нервозности — как будто они хотят отвлечь внимание от развивающегося конфликта не так, как должен был бы», — сказала премьер Италии.

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Европа усиливает оборону на фоне российских угроз

Ранее Министр обороны Италии Гвидо Крозетто призвал страны Европы укреплять оборонные возможности и продолжать поддержку Украины.

«Только наивные могут думать, что Россия остановится в Украине. Будь это так, не было бы мобилизации 400 тысяч военнослужащих и наращивания военного потенциала», — заявил он.

На этом фоне президент Литвы Гитанас Науседа предупреждал, что инциденты с беспилотниками вблизи стран НАТО могут использоваться для давления и поддержания напряжения в европейских обществах. В то же время он отмечал, что Москва, вероятно, пока не стремится к прямому столкновению с Альянсом.

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