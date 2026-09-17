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“Війна йде не за планом”: Мелоні жорстко рознесла Путіна після спроб Кремля вдарили по Європі
Прем’єрка Італії Джорджія Мелоні пов’язала активізацію російських провокацій у Європі з невдачами Кремля у війні проти України.
Прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні вважає, що постійні російські провокації в Європі можуть свідчити про нервозність Кремля через те, що війна проти України розвивається не так, як планувала Москва.
Про це Мелоні заявила під час засідання уряду в Римі.
«Я розцінюю безперервні російські провокації як прояв нервозності — наче вони хочуть відвернути увагу від конфлікту, який розвивається не так, як мав би», — сказала прем’єрка Італії.
Європа посилює оборону на тлі російських загроз
Раніше міністр оборони Італії Гвідо Крозетто закликав країни Європи зміцнювати оборонні можливості та продовжувати підтримку України.
«Лише наївні можуть думати, що Росія зупиниться в Україні. Якби це було так, не було б мобілізації 400 тисяч військовослужбовців і нарощування військового потенціалу», — заявив він.
На тлі цього президент Литви Гітанас Науседа попереджав, що інциденти з безпілотниками поблизу країн НАТО можуть використовуватися для тиску та підтримання напруження в європейських суспільствах. Водночас він зазначав, що Москва, ймовірно, поки не прагне прямого зіткнення з Альянсом.