“Війна йде не за планом”: Мелоні жорстко рознесла Путіна після спроб Кремля вдарили по Європі

Джорджія Мелоні / © Associated Press

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Прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні вважає, що постійні російські провокації в Європі можуть свідчити про нервозність Кремля через те, що війна проти України розвивається не так, як планувала Москва.

Про це Мелоні заявила під час засідання уряду в Римі.

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«Я розцінюю безперервні російські провокації як прояв нервозності — наче вони хочуть відвернути увагу від конфлікту, який розвивається не так, як мав би», — сказала прем’єрка Італії.

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Європа посилює оборону на тлі російських загроз

Раніше міністр оборони Італії Гвідо Крозетто закликав країни Європи зміцнювати оборонні можливості та продовжувати підтримку України.

«Лише наївні можуть думати, що Росія зупиниться в Україні. Якби це було так, не було б мобілізації 400 тисяч військовослужбовців і нарощування військового потенціалу», — заявив він.

На тлі цього президент Литви Гітанас Науседа попереджав, що інциденти з безпілотниками поблизу країн НАТО можуть використовуватися для тиску та підтримання напруження в європейських суспільствах. Водночас він зазначав, що Москва, ймовірно, поки не прагне прямого зіткнення з Альянсом.

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