В Європі прокинувся найактивніший вулкан: 4-кілометрова хмара попелу зупинила авіарейси

Вулкан Етна активізувався — що відбувається з рейсами на Сицилію / © AP

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В Італії активізувався вулкан Етна, через що виникли проблеми з авіасполученням із Сицилією. Через викиди вулканічного попелу частину рейсів призупинили.

Про це повідомило видання Planeta.

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Над вулканом утворився стовп попелу, який здіймається приблизно на чотири кілометри. Його джерелом стали інтенсивні викиди з кратерів у верхній частині Етни.

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Вулканічний попіл може перешкоджати повітряному руху, тому активність Етни вже вплинула на подорожі до Сицилії. Частину рейсів призупинили, а місцевий аеропорт оприлюднив термінове повідомлення. Через це деякі пасажири можуть не потрапити на острів у запланований час.

За активністю Етни спостерігає обсерваторія Інституту геофізики та вулканології.

Нагадаємо, понад місяць тому, 10 серпня, активність Етни вже впливала на авіасполучення із Сицилією. Через хмару вулканічного попелу тоді тимчасово призупинили рейси, що прибували до аеропорту Катанії на сході острова.

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