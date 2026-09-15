Чому в жодному разі не можна залишати зарядний пристрій у розетці: остаточна відповідь експертів

Як правильно користуватися зарядкою

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Зарядний пристрій, який просто залишається в розетці після того, як телефон уже від’єднали, здається абсолютно безпечним. Проте фахівці радять не залишати зарядки під напругою без потреби. Особливо це стосується дешевих, пошкоджених або несертифікованих пристроїв. Причина проста: навіть без підключеного смартфона зарядний блок залишається під напругою. У разі внутрішньої несправності, пошкодження або проблем із розеткою він може перегрітися чи спричинити електричну несправність.

Зарядка може перегрітися навіть без телефона

Сучасні якісні зарядні пристрої мають захист від перегрівання, короткого замикання та інших несправностей. Однак це не означає, що будь-який блок живлення можна безпечно залишати увімкненим цілодобово.

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Пожежні служби прямо рекомендують від’єднувати зарядні пристрої від розетки, коли вони не використовуються. Окрему небезпеку становлять підроблені та неякісні зарядки: у них можуть використовуватися компоненти, які не відповідають вимогам безпеки.

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Найнебезпечніші — пошкоджені та дешеві зарядки

Особливу увагу варто звернути на стан самого пристрою. Якщо корпус тріснув, кабель перетертий, штекер хитається, зарядка сильно нагрівається, з’явився запах пластику або чути потріскування, використовувати її не можна.

Експерти радять звертати увагу на сліди підгоряння, незвичний тріск або дзижчання, а також надмірне нагрівання зарядного пристрою чи розетки. Такі ознаки можуть свідчити про несправність.

Не варто купувати зарядки невідомого походження лише через низьку ціну. Пожежні служби попереджають, що підроблені зарядні пристрої можуть не відповідати вимогам електробезпеки та створювати ризик ураження струмом або пожежі.

Чому особливо небезпечно залишати зарядку на ніч

Вночі людина не контролює стан електроприладів. Якщо зарядний блок або пристрій почне перегріватися, проблему можна помітити занадто пізно.

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Ще більший ризик виникає, коли телефон заряджається на ліжку, дивані або під ковдрою. М’які матеріали перешкоджають відведенню тепла, тому рекомендовано заряджати телефони та інші пристрої на твердій, рівній поверхні, подалі від легкозаймистих матеріалів.

Показовий випадок стався у Великій Британії у лютому 2026 року: пожежники гасили займання в спальні, яке виникло під час заряджання мобільного телефона на ліжку. Після цього рятувальники вкотре нагадали не залишати пристрої заряджатися без нагляду та не класти їх на теплі поверхні.

Як правильно користуватися зарядним пристроєм

Правило просте: після завершення заряджання від’єднайте телефон від кабелю, а зарядний блок — від розетки.

Також варто:

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використовувати оригінальну зарядку або якісну сумісну модель від перевіреного виробника;

не користуватися пошкодженими кабелями та блоками;

не накривати телефон або зарядний пристрій під час роботи;

не заряджати техніку на ліжку, дивані чи під подушкою;

не залишати пристрої заряджатися на ніч або під час тривалої відсутності;

регулярно перевіряти зарядку та розетку на сліди перегрівання, підгоряння чи пошкодження.

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