Як відлякати мишей та щурів без хімії: що може допомогти позбавитись гризунів

Як позбутися мишей

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Поява мишей або щурів у будинку чи господарських приміщеннях може стати серйозною проблемою. Гризуни швидко знаходять доступ до їжі та облаштовують схованки у місцях, де їх не завжди вдається одразу помітити. Водночас для їх відлякування не обов’язково відразу використовувати хімічні засоби.

Допомогти може річ, яку власники котів зазвичай просто викидають, — використаний котячий наповнювач. В той час як фахівці використовують характерний запах кота, який сигналізує гризунам про присутність хижака й таким чином може відлякувати їх.

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Чому запах кота може відлякувати щурів

У гризунів добре розвинений нюх, який допомагає їм не лише знаходити їжу, а й виявляти потенційну небезпеку. Кіт для мишей і щурів є природним хижаком, тому його присутність може змушувати їх поводитися обережніше та уникати небезпечної території.

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Саме на цьому ґрунтується ідея використання котячого наповнювача. Навіть якщо самого кота поруч немає, його запах може сигналізувати гризунам про можливу присутність хижака. Тому використаний наповнювач пропонують не одразу викидати, а застосувати в місцях, де були помічені щури або миші.

Як використовувати котячий наповнювач

Згідно з рекомендаціями фахівців, невелику кількість використаного наповнювача можна помістити у тканинні мішечки або старі шкарпетки. Їх розкладають там, де помічали гризунів або сліди їхньої присутності, біля стін, у кутах підвалу чи горища, неподалік можливих схованок та місць проникнення до приміщення. З часом запах слабшає, тому такий засіб потрібно періодично оновлювати.

Водночас розкладати забруднений наповнювач безпосередньо на поверхнях, яких торкаються люди, або поблизу продуктів не варто. Котячі випорожнення можуть містити патогенні мікроорганізми та паразитів, тому під час роботи з використаним наповнювачем важливо дотримуватися гігієни.

Одного запаху недостатньо

Навіть якщо запах кота відлякує гризунів, він не усуває причини, через які вони з’явилися в будинку.

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Якщо щури мають постійний доступ до їжі, води та безпечної схованки, одного домашнього засобу може бути недостатньо. Тому насамперед потрібно прибрати те, що приваблює шкідників.

Продукти й корм для домашніх тварин варто зберігати в щільно закритих місткостях, своєчасно прибирати крихти та харчові залишки, а сміття тримати у закритих контейнерах. Не менш важливо перевірити будівлю та закрити отвори й щілини, через які гризуни можуть проникати всередину.

Саме поєднання відлякування з перекриттям доступу до їжі та схованок має більше сенсу, ніж використання одного запахового засобу.

Що робити, якщо гризунів уже багато

Домашній спосіб із котячим наповнювачем варто розглядати передусім як допоміжний засіб відлякування, а не як повноцінну заміну боротьбі з гризунами.

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Якщо в будинку регулярно з’являється послід, чути характерне шарудіння у стінах або перекриттях, видно пошкоджені упаковки продуктів чи сліди гризіння, проблема може бути значно серйознішою.

У такому разі необхідно знайти й перекрити шляхи проникнення гризунів, усунути джерела їжі та застосувати ефективні засоби контролю. За значної кількості щурів доцільно звернутися до фахівців із дератизації.

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