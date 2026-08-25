Якщо томати хворіли, чим знезаразити грунт, щоб фітофтора не зимувала

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Ураження томатів та картоплі фітофторою — поширена проблема, з якою щороку стикаються чимало городників. Боротися з нею за допомогою агресивної хімії зовсім не обов’язково. Досвідчені агрономи пропонують ефективний природний метод, який складається всього з двох кроків і не потребує зайвих фінансових витрат. Отже, що потрібно зробити з помідорами після збору врожаю?

1. Ретельне прибирання рослинних залишків

Першочерговим завданням є повне видалення всіх залишків хворих рослин з ділянки. Збудник фітофтори не живе самостійно у ґрунті — він зимує та активно розвивається саме на органічних рештках минулого врожаю, звідки наступного року знову заражає молоді посадки.

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Прибирати потрібно не лише поверхневу частину кущів, а й намагатися максимально витягти коріння. Також важливо зібрати зі землі опале листя та залишки зіпсованих плодів.

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2. Висів сидератів та біологічне оздоровлення

Щоб остаточно розірвати ланцюжок розповсюдження інфекції, необхідно засіяти грядки спеціальними сидератами, які не сприймають це захворювання. Найкращим вибором у цьому випадку стане фацелія.

На відміну від гірчиці, яку у вересні можуть атакувати шкідники через нестачу іншої їжі, фацелія є безпечною та невибагливою. Вона швидко нарощує зелену масу всього за півтора місяця. Якщо дозволяє погода та осінь видається теплою, рослину можна закультивувати в ґрунт ще до заморозків. Якщо ж часу не вистачає, її можна залишити на зиму — вона поступово перепріє самостійно, а остаточне перекопування проводиться вже навесні.

Для досягнення максимального ефекту під час закладання сидерату в землю обов’язково використовують препарати триходерми. Корисний грибок поселяється на зеленій масі та починає активно придушувати патогенну мікрофлору в ґрунті. За відсутності купленої триходерми можна застосувати звичайний чистий компост, який вносять одночасно з культивацією сидерату.

Такий простий двоступеневий підхід дозволяє повністю оздоровити землю на городі природним шляхом та надійно захистити майбутній врожай від небезпечної хвороби.

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