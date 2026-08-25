Если томаты болели, чем обеззаразить почву, чтобы фитофтора не зимовала

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Поражение томатов и картофеля фитофторой — распространенная проблема, с которой каждый год сталкиваются многие огородники. Бороться с ней с помощью агрессивной химии совсем не обязательно. Опытные агрономы предлагают эффективный природный метод, состоящий всего из двух шагов и не требующий лишних финансовых затрат. Итак, что нужно сделать с помидорами после сбора урожая?

1. Тщательная уборка растительных остатков

Первоочередной задачей является полное удаление всех остатков больных растений с участка. Возбудитель фитофторы не живет самостоятельно в почве — он зимует и активно развивается именно на органических остатках прошлого урожая, откуда в следующем году снова заражает молодые посадки.

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Убирать нужно не только поверхностную часть кустов, но и стараться максимально извлечь корни. Также важно собрать с земли опавшие листья и остатки испорченных плодов.

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2. Высев сидератов и биологическое оздоровление

Чтобы окончательно разорвать цепочку распространения инфекции, необходимо засеять грядки специальными сидератами, не воспринимающими это заболевание. Лучшим выбором в этом случае станет фацелия.

В отличие от горчицы, которую в сентябре могут атаковать вредители из-за нехватки другой пищи, фацелия безопасна и неприхотлива. Она быстро наращивает зеленую массу всего за полтора месяца. Если позволяет погода и осень кажется теплой, растение можно закультивировать в почву еще до заморозков. Если же времени не хватает, ее можно оставить на зиму — она постепенно перепреет самостоятельно, а окончательная перекопка производится уже весной.

Для достижения максимального эффекта при закладывании сидерата в землю обязательно используют препараты триходермы. Полезный грибок поселяется на зеленой массе и начинает активно подавлять патогенную микрофлору в почве. В отсутствие купленной триходермы можно применить обычный чистый компост, который вносят одновременно с культивацией сидерата.

Такой простой двухступенчатый подход позволяет полностью оздоровить землю в огороде естественным путем и надежно оградить будущий урожай от опасной болезни.

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