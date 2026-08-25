Украине не хватает 23 млрд евро на оружие, зарплаты военным и выплаты семьям погибших

Украине не хватает 23 млрд евро / © iStock

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Пока западные лидеры прибывали в Киев по случаю Дня Независимости для уверений в неизменной поддержке, Украина столкнулась с критическим дефицитом оборонного бюджета в размере 23 миллиарда евро.

Об этом пишет Politico.

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В Украине дефицит бюджета на оборону достиг 23 миллиардов евро

Эти средства крайне необходимы не только для закупки вооружения и систем ПВО, но и выплаты зарплат украинским военным, семьям погибших защитников и защитниц, обеспечения устойчивого начала следующего года.

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Финансовая дыра в бюджете возникла из-за того, что Минобороны вынужденно направило на первую половину года средства, которые первоначально планировалось использовать во втором полугодии, тогда как масштабный заем ЕС на 90 миллиардов евро задерживался из-за позиции Венгрии.

«В начале года в министерстве было принято решение использовать в первой половине года средства, которые предназначались для выплаты во второй половине. Сейчас во второй половине года эти средства необходимо компенсировать и дополнить», — объяснил Владимир Зеленский во время встречи с журналистами.

В прошлом месяце бывший министр обороны Михаил Федоров отмечал, что среди покупок были оптоволоконные дроны, дроны средней дальности и перехватчики.

Определенную помощь в понедельник оказала Европейская комиссия, одобрив 6,1 млрд евро на новые оборонные закупки для Украины в рамках пакета помощи ЕС для обеспечения радаров, боеприпасов и ракет ПВО. Однако эта сумма существенно меньше реальных потребностей.

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Для обеспечения «нормального старта» в следующем году Украине необходимо от 6,8 до 8,5 млрд евро заранее на январь 2027 года, тогда как на зарплаты военных и выплаты семьям погибших требуется около 17 млрд евро.

Дополнительным вызовом остается внутриполитическая ситуация, ведь украинский парламент затягивает рассмотрение 24 законопроектов о реформах. Именно от их принятия зависит часть международного финансирования. В частности, парламентский комитет по вопросам правоохранительной деятельности на прошлой неделе изъял пять правительственных и судебных законопроектов из-за их неактуальности.

Несмотря на эти трудности, Зеленский готовится попросить о досрочном выделении средств ЕС.

«Я работаю над этим вместе с французами и немцами. На практике нам нужно ускорить получение второй части европейских средств, предназначенных для Украины, и это очень сложная задача», — заявил президент Украины.

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Киев готов на серьезные уступки: какой план лежит у Путина на столе

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский представил общее мирное предложение Украины, США и Европы по прекращению войны, которое предусматривает уступки Киева и сосредоточено на прекращении огня, взаимном выводе войск с линии фронта и гарантиях безопасности от ЕС и НАТО.

По данным Института изучения войны, американская и европейская стороны уже согласились с этим планом, в то время как российское руководство продолжает отказываться от компромиссов и настаивает на капитуляции Украины.

В то же время кремлевское агентство ТАСС распространило информацию о якобы отложении визитов специального посланника США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Украину и Россию на неопределенный срок.

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