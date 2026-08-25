Скандал в Варшаве: медики заявили, что украинскому малышу "в Польше никогда не будет легко"

Младенец / © pixabay.com

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В больнице Варшавы разразился скандал из-за ксенофобского отношения медиков к несколькомесячному украинскому ребенку. Польская анестезиолог Юстина Лещук жестко ответила коллегам за их слова о том, что малышу якобы «не будет легко в Польше».

Об этом пишет издание in Poland.

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Лещук работает анестезиологом в двух варшавских больницах. С самого начала полномасштабного вторжения она регулярно приезжала в Украину, где помогала медикам в спасении раненых украинских защитников.

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Врач рассказала об опыте работы с ранеными военными, а также о случаях ксенофобского отношения к украинцам, свидетелем которых она была в польских медицинских учреждениях. Один из таких инцидентов касался несколькомесячного украинского ребенка.

По словам Лещук, ночью в одну из варшавских больниц привезли младенца в тяжелом состоянии. Медики подозревали у него воспаление мочевыводящих путей — опасное состояние, особенно для детей такого возраста.

О маленьком пациенте анестезиолог узнала, когда утром пришла на работу. Во время разговора коллега вспомнила национальность ребенка, хотя эта информация не имела никакого значения для лечения малыша. Особенно возмутило врача то, что некоторые работники заявляли, что воспаление должно стать для ребенка своеобразным уроком: «в Польше никогда не будет легко».

На эти слова резко отреагировали Лещук и еще один врач, который с начала войны занимается организацией помощи гражданам Украины. В отделении вспыхнул острый спор.

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Анестезиолог считает, что люди с ксенофобскими взглядами не должны работать в сфере медицины, ведь отношение к пациенту там не может зависеть от его национальности.

Об этом случае руководству больницы не сообщали. Врач также не стала называть ни фамилию «коллеги», ни медучреждение, в котором произошел инцидент.

В то же время Лещук отметила, что этот случай не являлся единственным проявлением ксенофобского отношения к украинцам, с которым она сталкивалась в своей профессиональной практике.

К слову, в польском Быдгоще полиция задержала 46-летнюю женщину и 34-летнего мужчину по подозрению в нападении на украинских детей, произошедшем 14 августа. Инцидент произошел из-за того, что 14-летняя девочка и ее 12-летний брат разговаривали между собой на украинском языке. Нападавшие агрессивно отреагировали на это, начали оскорблять и издеваться над подростками на национальной почве, а также применили к ним физическую силу.

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