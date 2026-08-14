В Польше задержали одну из нападавших на украинцев в Познании: что известно

Полиция / © depositphotos.com

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В Познани задержали одну из женщин, напавших на группу украинцев. Инцидент получил широкую огласку после того, как кадры с места происшествия попали в Сеть и вызвали волну возмущения.

Об этом сообщил министр внутренних дел и администрации Польши Марцин Кервинский.

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Задержание нападавшей в Познани — что известно

По словам чиновника, сотрудники познанской полиции уже задержали одну из участниц нападения, зафиксированных на видео. Личность второй женщины правоохранители также уже установили.

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Глава министерства отметил принципиальную позицию государства относительно подобных действий.

«Личность второй женщины также известна полиции. Нулевая толерантность к агрессии и ненависти!» — заметил Марцин Кервинский.

Затримання поляки. / © соцмережі

Нападения на украинцев в Польше — последние новости

Напомним, в Польше в ночь на 13 августа две местные жительницы напали на украинцев, услышав украинский язык. Одна из нападавших выкрикивала ксенофобские лозунги, била людей и устроила погром в заведении CastaCraftowe.

Кроме этого, ранее нетрезвый поляк избил отца и сына, потому что решил, что они из Украины. Теперь агрессору грозит лишение свободы.

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К слову, в Польше двое мужчин пристали к 16-летнему украинцу, а затем напали и на начальника поезда. Их задержали и судят.

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