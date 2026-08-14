Вез раненых и тяжелобольных из Херсона, но полиция забрала его на ВВК: что известно

Полиция / © УНИАН

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В Николаевской области полиция задержала водителя эвакуационного авто, который вез раненых и тяжелобольных людей из прифронтового Херсона. Из-за этого инцидента вывоз маломобильных горожан из опасной зоны оказался под угрозой полной остановки.

Об этом сообщили в Херсонском областном отряде быстрого реагирования Общества Красного Креста Украины.

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Отмечается, что инцидент произошел 14 августа, когда экипаж Красного Креста вывозил гражданских из опасных районов Херсона в Киевскую область. В спецтранспорте находились две семьи: мужчина с ампутированными ногами, его трехлетний сын и бабушка (мать мальчика погибла), а также онкобольная женщина со своим сыном. Первый этап эвакуации в Херсоне помогли выполнить волонтеры ОО «Сильні бо вільні», после чего экипаж должен был доставить гражданских в Умань.

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«И вот теперь именно суть дела: за населенным пунктом Шевченково скорую помощь остановили на передвижном (мобильном) блок-посту полицейские Баштанского райотдела полиции Николаевской области для проверки документов. Документы были в порядке, но у полицейских была другая задача. Сотрудник полиции (на фото) заподозрил у нашего водителя состояние алкогольного опьянения ("Что-то у Вас лицо бледное, Вы что-то употребляли?"), и предложил поехать с ними на сдачу анализа крови на наркотические вещества и алкоголь. Законно? Как бы да. А по факту вывезли в сборный пункт для прохождения ВВК», — отметили в организации.

Фото по сообщению. / © Facebook/Красный Крест Украины

По словам представителей отряда, правоохранители просто бросили эвакуированных людей в машине, чтобы «выполнить план по мобилизации».

«Им безразлично на наших сограждан, им безразлично, что будет с теми, кого мы с риском для жизни эвакуируем. Им безразлично на Закон и Конституцию Украины. Фактически человека похитили», — отметили в организации.

Также отметили, что в Херсонском отряде быстрого реагирования ОККУ подразделении работало всего четыре водителя, и из-за действий сотрудника полиции отряд потерял одного из них. В организации отметили, что уже официально обратился к начальнику Баштанского районного отдела полиции из-за неправомерных, по его мнению, действий подчиненного, «которого даже полицейским назвать нельзя».

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«Я обращался к Представителю Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в Николаевской области. Он четко сказал: "У меня таких обращений больше сотни"», — отметили в сообщении.

По данным организации, в течение 2025 года их подразделение эвакуировало в более безопасные регионы Украины 958 маломобильных людей. Сейчас в Херсонском отряде быстрого реагирования ОККУ объявили о вынужденном прекращении выездов из Херсона и потребовали от Национальной полиции предоставить разъяснения.

«Я прекращаю эвакуации из Херсона. Я требую объяснения от Национальной полиции Украины о действиях ваших подчиненных. Простите, что мы не успели вывезти всех, кто хотел выжить. Простите нас», — подытожили в организации.

Напомним, ранее Херсон остался без электроэнергии после ночной атаки, которую устроили россияне. Чтобы восстановить электроснабжение в полном объеме, потребуется несколько дней.

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