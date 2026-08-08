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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Ночная атака РФ продолжается: в Киеве и Днепре раздались взрывы

В Киеве и Днепре ночью раздались взрывы на фоне атаки российских беспилотников.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Дрон

Дрон / © ТСН.ua

В ночь на 8 августа в Киеве и Днепре прогремели взрывы на фоне атаки российских ударных беспилотников. В ряде областей объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ и местные мониторинговые ресурсы.

Около часа ночи военные предупредили о движении вражеских БпЛА в направлении Киева и Днепра и призвали жителей находиться в безопасных местах.

Также беспилотники фиксировали:

  • в направлении Броваров;

  • на востоке Черниговской области - курсом на запад;

  • в районе Карнауховки на Днепропетровщине.

Кроме того, воздушные силы сообщали о применении российской армией управляемых авиационных бомб в направлении Сумщины.

В Киеве и Днепре во время воздушной тревоги были слышны взрывы. Информация о возможных попаданиях, разрушениях или пострадавших в настоящее время уточняется.

Жителей регионов, где объявлена воздушная тревога, призывают оставаться в укрытиях до официального сигнала об отбое.

Напомним, российский дрон целенаправленно преследовал продавца на рынке в Херсоне, после чего атаковал его. Мужчина, к счастью, выжил, но получил травмы.

«У меня сзади все разорвано, спина, голова… Все в крови. Они просто тренируются на нас, гражданских», – поделился пострадавший херсонец.

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