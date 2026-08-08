- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 3042
- Время на прочтение
- 1 мин
Ночная атака РФ продолжается: в Киеве и Днепре раздались взрывы
В Киеве и Днепре ночью раздались взрывы на фоне атаки российских беспилотников.
В ночь на 8 августа в Киеве и Днепре прогремели взрывы на фоне атаки российских ударных беспилотников. В ряде областей объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ и местные мониторинговые ресурсы.
Около часа ночи военные предупредили о движении вражеских БпЛА в направлении Киева и Днепра и призвали жителей находиться в безопасных местах.
Также беспилотники фиксировали:
в направлении Броваров;
на востоке Черниговской области - курсом на запад;
в районе Карнауховки на Днепропетровщине.
Кроме того, воздушные силы сообщали о применении российской армией управляемых авиационных бомб в направлении Сумщины.
В Киеве и Днепре во время воздушной тревоги были слышны взрывы. Информация о возможных попаданиях, разрушениях или пострадавших в настоящее время уточняется.
Жителей регионов, где объявлена воздушная тревога, призывают оставаться в укрытиях до официального сигнала об отбое.
Напомним, российский дрон целенаправленно преследовал продавца на рынке в Херсоне, после чего атаковал его. Мужчина, к счастью, выжил, но получил травмы.
«У меня сзади все разорвано, спина, голова… Все в крови. Они просто тренируются на нас, гражданских», – поделился пострадавший херсонец.