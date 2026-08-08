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Нічна атака РФ триває: у Києві та Дніпрі пролунали вибухи
У Києві та Дніпрі вночі пролунали вибухи на тлі атаки російських безпілотників.
У ніч проти 8 серпня у Києві та Дніпрі пролунали вибухи на тлі атаки російських ударних безпілотників. У низці областей оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ та місцеві моніторингові ресурси.
Близько першої години ночі військові попередили про рух ворожих БпЛА у напрямку Києва та Дніпра та закликали мешканців перебувати у безпечних місцях.
Також безпілотники фіксували:
у напрямку Броварів;
на сході Чернігівської області — курсом на захід;
у районі Карнаухівки на Дніпропетровщині.
Крім того, Повітряні сили повідомляли про застосування російською армією керованих авіаційних бомб у напрямку Сумщини.
У Києві та Дніпрі під час повітряної тривоги було чути вибухи. Інформація про можливі влучання, руйнування або постраждалих наразі уточнюється.
Мешканців регіонів, де оголошена повітряна тривога, закликають залишатися в укриттях до офіційного сигналу про відбій.
Нагадаємо, російський дрон цілеспрямовано переслідував продавця на ринку в Херсоні, після чого атакував його. Чоловік, на щастя, вижив, але отримав травми.
«У мене ззаду все розірвано, спина, голова… Все в крові. Вони просто тренуються на нас, цивільних», — поділився постраждалий херсонець.