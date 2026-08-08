Нічна атака РФ триває: у Києві та Дніпрі пролунали вибухи

Дрон / © ТСН.ua

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У ніч проти 8 серпня у Києві та Дніпрі пролунали вибухи на тлі атаки російських ударних безпілотників. У низці областей оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ та місцеві моніторингові ресурси.

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Близько першої години ночі військові попередили про рух ворожих БпЛА у напрямку Києва та Дніпра та закликали мешканців перебувати у безпечних місцях.

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Також безпілотники фіксували:

у напрямку Броварів;

на сході Чернігівської області — курсом на захід;

у районі Карнаухівки на Дніпропетровщині.

Крім того, Повітряні сили повідомляли про застосування російською армією керованих авіаційних бомб у напрямку Сумщини.

У Києві та Дніпрі під час повітряної тривоги було чути вибухи. Інформація про можливі влучання, руйнування або постраждалих наразі уточнюється.

Мешканців регіонів, де оголошена повітряна тривога, закликають залишатися в укриттях до офіційного сигналу про відбій.

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Нагадаємо, російський дрон цілеспрямовано переслідував продавця на ринку в Херсоні, після чого атакував його. Чоловік, на щастя, вижив, але отримав травми.

«У мене ззаду все розірвано, спина, голова… Все в крові. Вони просто тренуються на нас, цивільних», — поділився постраждалий херсонець.

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