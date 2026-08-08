Росія атакує Україну ударними дронами: БпЛА летять на Київ і Дніпро

Дрон / © ТСН.ua

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У ніч проти 8 серпня російська армія атакує Україну ударними безпілотниками. Повітряні сили попередили про загрозу для Києва та рух БпЛА у напрямку Дніпра.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

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За даними військових, групи російських безпілотників фіксували на півдні Чернігівської області. Вони рухалися на захід — у напрямку Київщини.

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Також БпЛА перебували на півночі Київської області та прямували у бік Великої Димерки.

Згодом Повітряні сили оголосили про безпосередню загрозу застосування ударних БпЛА для Києва. Ворожі дрони рухалися до столиці з півночі.

Крім того, ще одна група безпілотників летіла у напрямку Дніпра з півдня.

Жителів регіонів, де оголошена повітряна тривога, закликають перебувати в укриттях та стежити за повідомленнями Повітряних сил.

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Пізніше у Києві оголосили повітряну тривогу.

Нагадаємо, російський дрон цілеспрямовано переслідував продавця на ринку в Херсоні, після чого атакував його. Чоловік, на щастя, вижив, але отримав травми.

«У мене ззаду все розірвано, спина, голова… Все в крові. Вони просто тренуються на нас, цивільних», — поділився постраждалий херсонець.

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