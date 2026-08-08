Яке церковне свято в Україні 15 серпня

Церковне свято 15 серпня / © Pixabay

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15 серпня (28 серпня), в православному календарі Успіння Владичиці Нашої Богородиці і Пріснодіви Марії. Згідно з церковним переданням, після Вознесіння Ісуса Христа на небо Пресвята Богородиця залишалася під опікою апостола Іоанна Богослова. Вона проводила час у молитві, підтримувала перших християн і була для них джерелом духовної розради.

Перед своїм відходом із земного життя Богородиця отримала звістку від Архангела Гавриїла про те, що незабаром возз’єднається зі своїм Сином у Небесному Царстві. За переказами, всі апостоли, які проповідували в різних країнах, чудесним чином зібралися в Єрусалимі, щоб попрощатися з Божою Матір’ю.

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Після її мирного відходу апостоли поховали тіло Богородиці в Гефсиманському саду, біля могили її батьків і праведного Йосипа Обручника. Коли через кілька днів апостол Фома прибув до Єрусалима й попросив відкрити гробницю, вони побачили, що тіла Богородиці там немає. У церковній традиції це стало свідченням її переходу до небесної слави.

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Саме тому свято називається Успінням, а не смертю, адже слово «успіння» означає мирний сон або спочинок. Для християн це не кінець, а початок нового життя поруч із Богом.

Церковне свято в Україні 15 серпня за старим календарем

За старим календарем 15 серпня в Україні вшановували перенесення мощів першомученика і апостола Стефана. Святий Стефан був одним із семи дияконів, обраних апостолами для служіння першим християнським громадам. Він став першим мучеником за віру в Христа, оскільки був побитий камінням за свою проповідь про Спасителя. За церковним переданням, після мученицької смерті тіло святого Стефана було знайдено та поховане поблизу Єрусалима. У V столітті його мощі були відкриті та урочисто перенесені до храму в Єрусалимі, а частини святині згодом передали до різних християнських церков.

Прикмети 15 серпня

Народні прикмети 15 серпня / © pexels.com

Якщо 15 серпня сонячно і тепло — осінь буде сухою та погожою.

Дощ цього дня віщує дощову осінь і багатий урожай грибів.

Якщо вранці багато роси — погода найближчими днями буде ясною.

Що не можна робити 15 серпня

За народними віруваннями, у цей день варто уникати сварок, образ і суперечок, адже будь-який конфлікт може мати тривалі наслідки. Також не рекомендували поспішати, створювати зайвий шум чи братися за роботу з гострими предметами без нагальної потреби. День радили провести спокійно, у молитві, добрих справах та з миром у серці.

Що можна робити 15 серпня

Свято Першої Пречистої здавна в народній традиції символізувало завершення основних літніх робіт у полі та початок нового періоду в житті громади. Після завершення Успенського посту люди накривали святкові столи, готували частування та ділилися з тими, хто потребував підтримки. Вважалося, що саме цього дня особливо важливо проявляти доброту, щедрість і турботу про ближніх.

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