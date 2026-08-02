Яке свято 8 серпня 2026 року / © ТСН

Реклама

8 серпня 2026 року — субота. 1626-й день війни в Україні.

Яке свято 8 серпня

8 серпня віряни святкують День пам’яті святого Еміліана ісповідника, єпископа Кизицького / © pexels.com

8 серпня віряни святкують День пам’яті святого Еміліана ісповідника, єпископа Кизицького. Він був єпископом міста Кизик (нині територія Туреччини). За правління імператора Лева V Вірменина святий Еміліан відмовився зректися шанування святих ікон, за що зазнав переслідувань. Його позбавили єпископської кафедри та заслали у вигнання, де він мужньо переносив страждання за свою віру. Саме тому Церква вшановує його як ісповідника — тобто людину, яка постраждала за Христа, але не прийняла мученицької смерті.

Реклама

8 серпня в Україні святкують День військ зв’язку ЗСУ / © Getty Images

8 серпня в Україні святкують День військ зв’язку ЗСУ. Дата 8 серпня обрана невипадково. Саме цього дня 1920 року на Київських військово-інженерних курсах розпочали підготовку перших військових зв’язківців, що стало важливою віхою в історії розвитку українських військ зв’язку.

Реклама

8 серпня Міжнародний день кота / © pexels.com

Також 8 серпня Міжнародний день кота. Свято започаткував 2002 року Міжнародний фонд захисту тварин (IFAW), щоб привернути увагу до добробуту домашніх і безпритульних котів, а також нагадати про відповідальне ставлення до домашніх улюбленців. Сьогодні Міжнародний день кота святкують у багатьох країнах світу. Цього дня проводять благодійні акції, допомагають притулкам, організовують кампанії з адопції тварин, а власники котів традиційно тішать своїх пухнастиків улюбленими ласощами, новими іграшками чи просто приділяють їм більше уваги.

8 серпня Міжнародний день альянсів / © pexels.com

А ще 8 серпня Міжнародний день альянсів. Свято присвячене ідеї, що найскладніші виклики — від розвитку бізнесу й науки до захисту довкілля та підтримки громад — легше долати завдяки міцним альянсам. Воно підкреслює цінність довіри, взаємодопомоги та об’єднання людей, організацій і держав.

8 серпня святкують День цифрового кочівника / © pexels.com

8 серпня святкують День цифрового кочівника. Це неофіційне міжнародне свято, присвячене людям, які працюють дистанційно та можуть виконувати свої професійні обов’язки з будь-якої точки світу, маючи лише ноутбук і доступ до інтернету.

8 серпня День народження холодильника / © pexels.com

Також 8 серпня День народження холодильника. Саме цього дня 1899 року американський винахідник Альберт Т. Маршалл отримав патент на холодильну машину, що стала важливим кроком у розвитку сучасних холодильників. До появи електричних холодильників люди зберігали продукти в льохах, крижаних коморах або використовували природний лід, який заготовляли взимку. Ситуація кардинально змінилася у XX столітті, коли холодильники стали доступними для домашнього використання й суттєво полегшили повсякденне життя.

Реклама

8 серпня Міжнародний день альпінізму / © pexels.com

А ще 8 серпня Міжнародний день альпінізму. Саме цього дня 1786 року французькі альпіністи Жак Бальма та лікар Мішель-Габріель Паккар уперше успішно підкорили вершину Монблан — найвищу гору Альп. Ця подія вважається початком сучасного альпінізму.

8 серпня святкують Міжнародний день нескінченності / © pexels.com

8 серпня святкують Міжнародний день нескінченності. Свято має неофіційний характер і присвячене роздумам про безмежність Всесвіту, часу, людських можливостей, знань і творчості. Воно об’єднує людей, які цікавляться математикою, філософією, наукою, мистецтвом і духовним розвитком. Символ нескінченності був уведений у математику 1655 року англійським математиком Джоном Воллісом. Відтоді знак ∞ став одним із найвідоміших математичних символів, хоча його значення давно вийшло за межі науки. Сьогодні він часто символізує вічність, безмежне кохання, гармонію та нескінченний розвиток.

8 серпня Міжнародний день офтальмології / © pexels.com

Також 8 серпня Міжнародний день офтальмології. Мета цього дня — привернути увагу до важливості збереження здоров’я очей, своєчасної діагностики офтальмологічних захворювань і підвищення обізнаності про профілактику порушень зору. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, значної частини випадків погіршення зору можна уникнути завдяки регулярним обстеженням і ранньому лікуванню.

Новини партнерів