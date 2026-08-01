Вибух у центрі Москви: в ресторан з високопосадовцями принесли бомбу, троє загиблих

Наслідки вибуху в центрі Москви / © скриншот з відео

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У центрі Москви в ресторані Balzi Rossi, де, за непідтвердженими повідомленнями, міг проходити закритий захід за участю високопоставлених російських посадовців, стався вибух. Російська влада називає причиною спрацювання саморобного вибухового пристрою, який нібито намагалася пронести до закладу невідома жінка.

Про це заявили пізно увечері в суботу, 1 серпня, в Національному антитерористичному комітеті РФ, повідомлення якого цитують російські пропагандисти агентства ТАСС.

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За офіційною версією російської влади, жінка намагалася пронести вибуховий пристрій до ресторану, однак її не пропустив охоронець. Після цього стався вибух, унаслідок якого загинула сама жінка, охоронець та один із відвідувачів закладу.

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У Національному антитерористичному комітеті РФ також повідомили, що внаслідок вибуху поранення отримала 21 людина. Інформації про особи загиблих і постраждалих офіційно не оприлюднено.

Тим часом Telegram-канал Mash повідомив, що адміністрація ресторану Balzi Rossi заперечила інформацію про значні руйнування. У закладі заявили, що «все в порядку», а кухня і зал нібито не постраждали, зазначивши, що «невеликі проблеми» виникли лише зовні будівлі. Водночас, за даними каналу, згодом шеф-кухар і представники ресторану видалили свої коментарі.

Раніше один з очевидців розповів ASTRA, що в «Balzi Rossi» відзначали день народження генерала, поруч з рестораном було припарковано щонайменше п’ять автомобілів з чорними номерами, які використовуються на транспорті Збройних сил РФ, а також деяких інших силових відомств.

Як пише «ВЧК-ОГПУ», вибух стався під час закритого заходу, на який прибули високопоставлені гості, зокрема депутат Держдуми Зелімхан Муцоєв. Вибуховий пристрій спрацював на веранді в момент виходу VIP-персони з автомобіля з проблисковим маячком. Незалежних підтверджень цієї інформації немає.

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За інформацією журналіста Олега Кашина, у ресторані нібито святкували день народження головнокомандувача Повітряно-космічних сил РФ генерал-полковника Олександра Чайка. За його словами, день народження російський воєначальник відзначав 27 липня, однак саме 1 серпня нібито проходило святкування. Водночас джерела Telegram-каналу «Новая площадь» стверджують, що Чайко залишився живим. За їхніми словами, після вибуху йому надсилали повідомлення, яке він прочитав, однак відповіді не надав.

Водночас російський військовий аналітик Ян Матвєєв звернув увагу, що 1 серпня день народження також відзначають ще двоє високопоставлених російських військових. Йдеться про генерал-майора Володимира Селиверстова, який командував 106-ю повітряно-десантною дивізією та брав участь у наступі російських військ на Київ у 2022 році, а також генерал-лейтенанта Олександра Ярошевича — начальника департаменту транспортного забезпечення Міністерства оборони РФ.

Офіційного підтвердження інформації про те, хто саме був присутній на закритому заході в ресторані Balzi Rossi під час вибуху, наразі немає.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в центрі Москви на Кудринській площі стався вибух на першому поверсі висотної будівлі, де розташований ресторан Balzi Rossi. Епіцентр вибуху був на веранді закладу.

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Очевидці розповідають, що одразу після вибуху на місце прибули численні екстрені служби. До району інциденту стягнули понад два десятки автомобілів швидкої допомоги та підрозділів МНС, а прилеглі вулиці були перекриті. Постраждалих евакуювали на ношах до карет швидкої допомоги.

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