Взрыв в центре Москвы: в ресторан с высокими чинами принесли бомбу, трое погибших

Последствия взрыва в центре Москвы / © скриншот с видео

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В центре Москвы в ресторане Balzi Rossi, где, по неподтверждённым сообщениям, могло проходить закрытое мероприятие с участием высокопоставленных российских чиновников, произошёл взрыв. Российские власти называют причиной срабатывание самодельного взрывного устройства, которое якобы пыталась пронести в заведение неизвестная женщина.

Об этом заявили поздно вечером в субботу, 1 августа, в Национальном антитеррористическом комитете РФ, сообщение которого цитируют российские пропагандисты агентства ТАСС.

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Согласно официальной версии российских властей, женщина пыталась пронести взрывное устройство в ресторан, однако охранник не пропустил её. После этого произошёл взрыв, в результате которого погибли сама женщина, охранник и один из посетителей заведения.

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В Национальном антитеррористическом комитете РФ также сообщили, что в результате взрыва ранения получили 21 человек. Информация о личностях погибших и пострадавших официально не обнародована.

Между тем Telegram-канал Mash сообщил, что администрация ресторана Balzi Rossi опровергла информацию о значительных разрушениях. В заведении заявили, что «всё в порядке», а кухня и зал якобы не пострадали, отметив, что «небольшие проблемы» возникли лишь снаружи здания. В то же время, по данным канала, впоследствии шеф-повар и представители ресторана удалили свои комментарии.

Ранее один из очевидцев рассказал ASTRA, что в «Balzi Rossi» отмечали день рождения генерала, рядом с рестораном было припарковано не менее пяти автомобилей с черными номерами, которые используются на транспорте Вооруженных сил РФ, а также некоторых других силовых ведомств.

Как пишет «ВЧК-ОГПУ», взрыв произошел во время закрытого мероприятия, на которое прибыли высокопоставленные гости, в частности депутат Госдумы Зелимхан Муцоев. Взрывное устройство сработало на веранде в момент выхода VIP-персоны из автомобиля с мигалкой. Независимых подтверждений этой информации нет.

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По информации журналиста Олега Кашина, в ресторане якобы отмечали день рождения главнокомандующего Воздушно-космическими силами РФ генерал-полковника Александра Чайки. По его словам, день рождения российский военачальник отмечал 27 июля, однако именно 1 августа якобы проходило празднование. В то же время источники Telegram-канала «Новая площадь» утверждают, что Чайко остался жив. По их словам, после взрыва ему прислали сообщение, которое он прочитал, однако не ответил.

В то же время российский военный аналитик Ян Матвеев обратил внимание на то, что 1 августа день рождения отмечают ещё двое высокопоставленных российских военных. Речь идет о генерал-майоре Владимире Селиверстове, который командовал 106-й воздушно-десантной дивизией и участвовал в наступлении российских войск на Киев в 2022 году, а также генерал-лейтенанта Александра Ярошевича — начальника департамента транспортного обеспечения Министерства обороны РФ.

Официального подтверждения информации о том, кто именно присутствовал на закрытом мероприятии в ресторане Balzi Rossi во время взрыва, пока нет.

Напомним, ранее сообщалось, что в центре Москвы на Кудринской площади произошел взрыв на первом этаже высотного здания, где расположен ресторан Balzi Rossi. Эпицентр взрыва находился на веранде заведения.

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Очевидцы рассказывают, что сразу после взрыва на место прибыли многочисленные экстренные службы. В район происшествия были направлены более двух десятков машин скорой помощи и подразделений МЧС, а прилегающие улицы были перекрыты. Пострадавших эвакуировали на носилках в машины скорой помощи.

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