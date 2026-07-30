"Трещины" в Кремле: аналитики объяснили, когда для режима Путина начнутся настоящие проблемы

Когда у Путина начнутся проблемы / © pexels.com

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По мнению аналитиков, Кремль дошел до предела, который может стать началом конца системы Владимира Путина. Впрочем, исследование New Eurasian Strategic Center (NEST) свидетельствует о другом: Россия все еще демонстрирует высокую устойчивость, а настоящее испытание для нее начнется совсем в другой момент.

Об этом пишет Die Welt.

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В кремлевских стенах завиднелись «трещины»: когда у РФ могут начаться проблемы

Когда в феврале 2022 года РФ начала полномасштабную войну против Украины, Запад ответил санкциями. Тогда было убеждение, что агрессор не выдержит такого давления, а рубль быстро превратится в «раббл» — с английского «мусор» или «обломки».

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Западные союзники продолжают поддерживать Украину, даже больше, чем ожидали в Кремле. Более того, теперь Украина наносит РФ болезненные удары по глубокому тылу. В последние недели итог этих действий на себе ощутили и рядовые россияне: атаки на НПЗ спровоцировали дефицит бензина, а в обществе растут опасения по поводу новой волны мобилизации после сентябрьских выборов в Госдуму.

Но несмотря на многочисленные санкции, потери и удары с воздуха, режим кажется стабильным. По заказу Пентагона аналитический центр NEST с офисами в Лондоне и Вашингтоне, где работают преимущественно российские эксперты-эмигранты, исследовал потенциальные угрозы для системы Путина в отчете «Трещины в стене Кремля».

«В последнее время сказывается, что некоторые западные столицы уже считают, что в России началось нечто, что может привести к падению режима», — отмечает один из авторов отчета, Джон Лоф.

По его словам, этот документ является также «попыткой охладить энтузиазм, который царит в некоторых западных столицах по поводу реальных угроз для режима Путина».

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В исследовании подтвердили, что российская экономика и политическая система достаточно жизнеспособны и переходят в фазу еще большей стабилизации. Пока единственным вероятным сценарием разрушения режима авторы называют смерть или тяжелую болезнь диктатора.

Слабые места в администрации, армии и силовом аппарате есть, но они не критичны, если не сработает роковая комбинация факторов.

Российский экономист в экзиле Сергей Алексашенко призвал Запад не рассчитывать на свержение режима из-за вызовов экономики РФ.

В NEST выделили две причины устойчивости рынка РФ: отсутствие жесткого регулирования цен и отсутствие трат на поддержку курса рубля при падении. Опора на рыночные механизмы помогла амортизировать удары санкций.

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Нефть и газ остаются главным экспортом, но в бюджете на 2026 год они составляют всего около 17% доходов. Кремль существенно поднял налоги, которые перекрыли несколько дыр.

В свою очередь высокие выплаты для российских оккупантов и компенсации семьям погибших парадоксально стимулируют внутренний рынок. С макроэкономической точки зрения, деньги в руках молодых военных работают эффективнее пенсий, ведь они активнее их тратят.

Настоящим испытанием для экономики РФ станет само окончание войны: сворачивание гигантских оборонительных расходов чревато рецессией, а падение доходов населения подорвет потребление. Настоящие риски для РФ могут начаться, если Кремль захочет регулировать цены, вводить карточки на продукты или перераспределять ресурсы.

Россияне не боятся экономических проблем, единственный страх — мобилизация. При этом завершение войны в Украине несет новую угрозу для РФ — стремительный рост преступности.

Рупоры Кремля бунтуют и требуют правды

Напомним, Владимир Путин заявил, что формирует представление о ситуации на фронте в Украине на основе данных командования, спецслужб, чиновников и отдельных блогеров. По словам диктатора, он лично анализирует полученную информацию, хотя и признает, что публичные источники могут содержать «информационный мусор».

Впрочем, как отмечает Институт изучения войны, российские военные блогеры критикуют командование РФ за систематическую ложь о якобы успешных наступлениях. Они сообщают о сложном положении на большинстве участков фронта и отмечают, что командующие отправляют подразделения на штурмы, опираясь на ложные данные о линии фронта.

Кремль привлек к сотрудничеству ряд известных милблогеров, которые распространяют сфабрикованные нарративы о «победах».

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