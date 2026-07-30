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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
298
Время на прочтение
1 мин

Заставила всех смотреть только на себя: Флоренс Пью вышла на фотосессию в сенсационном платье

Актриса никогда не боится выглядеть смело на красной дорожке, часто выбирает роскошные силуэты, яркие цвета и текстуры.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
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Флоренс Пью

Флоренс Пью / © Associated Press

Флоренс Пью произвела настоящий фурор, появившись на публике в Лондоне. Актриса посетила премьеру фильма «Человек-паук: Совершенно новый день» в изысканном наряде от бренда Tamara Ralph.

Её серебряное платье было из коллекции весна-лето 2026 года и отличалось креативным дизайном и кроем. Верхняя часть платья имела архитектурный крой с широкими плечами, напоминающими крылья, а также было полностью расшито стеклянным бисером и украшено бахромой из него.

Флоренс Пью / © Associated Press

Флоренс Пью / © Associated Press

Когда Флоренс двигалась, платье не только мерцало, но и невероятно «танцевало» благодаря бахроме, и это было потрясающе.

Благодаря дизайну и декору платье не требовало никаких других украшений или дополнений, но Флоренс всё же сделала несколько акцентов с помощью драгоценностей — надела серьги с изумрудами и бриллиантами и бриллиантовый браслет в виде змеи.

Флоренс Пью / © Associated Press

Флоренс Пью / © Associated Press

Напомним, что Флоренс сейчас снимается в новом фильме — она присоединилась к актерскому составукартины «42,6 года» — будущего научно-фантастического романтического фильма режиссёра Майкла Шварца. В фильме также снимутся Энди Сэмберг и Аннет Беннинг.

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Дата публикации
Количество просмотров
298
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