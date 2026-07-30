В Германии готовятся к «троянскому коню» Путину: как он может помешать НАТО

Владимир Путин / © Associated Press

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Федеральное правительство Германии разрабатывает меры по случаю, если власти отдельных земель откажутся способствовать перемещению войск и техники НАТО по территории страны.

Об этом сообщают Die Welt и The Telegraph, пишет Onet.

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Опасения связаны с ростом поддержки ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (AfD), которую федеральные власти обвиняют в пророссийской позиции. В Берлине предполагается, что правительство одной из земель с участием AfD может задержать опрокидывание войск, вооружения и техники на восточный фланг Альянса.

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В случае возможной атаки России, Германия должна стать главным логистическим узлом НАТО. Ее по территории будут перемещать сотни тысяч военнослужащих, тяжелую технику и оружие. Западные чиновники опасаются, что Москва может использовать внутренние политические противоречия, чтобы замедлить действия Североатлантического союза.

По словам источника, осведомленного о оборонном планировании, целью Кремля может быть не военное поражение НАТО, а углубление разногласий внутри блока.

Правительство готовит обходные механизмы

Министерства рассматривают возможность передавать соседним землям ответственность за защиту критической инфраструктуры и ключевых чиновников, если власти определенного региона не будут выполнять федеральные решения.

Также обсуждается ограничение доступа к секретной информации для региональных правительств, возглавляемых AfD. Министр обороны Борис Писториус ранее заявлял, что власти должны определить, кому можно передавать конфиденциальные данные об источниках и текущих операциях.

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В то же время реализация таких мер усложняется широкими полномочиями федеральных земель. Именно они должны согласовывать военные перевозки, обеспечивать полицейское сопровождение, места сбора, поставки горючего и охрану транспортных маршрутов.

Региональное правительство не сможет полностью отменить оперативный план Германии, однако способно замедлить его выполнение.

Поддержка AfD растет

По результатам опроса INSA для Focus Online, в земле Саксония-Ангальт AfD поддерживают 41% избирателей, тогда как Христианско-демократический союз – 24%.

Если партия получит абсолютное большинство в земельном парламенте, то она сможет самостоятельно сформировать правительство и контролировать региональное Министерство внутренних дел, полицию, службу защиты конституции и часть администрации.

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Представитель AfD Ульрих Зигмунд ранее выступал против санкций и поддерживал возобновление закупок российского газа.

Переброска войск может продолжаться до шести недель

НАТО планирует начинать развертывание сил на восточном фланге еще до возможного нападения после появления признаков подготовки России к операции.

По планам Североатлантического союза, перевозка крупных контингентов, тяжелой техники и запасов через Германию может длиться от пяти до шести недель.

В этот период Россия, по оценке западных чиновников, может применять кибератаки, диверсии и политическое давление, чтобы сорвать или задержать развертывание сил НАТО.

Ранее сообщалось, что новые выводы следствия по диверсии на газопроводах «Северный поток» спровоцировали обострение политических дискуссий в Германии. На фоне обнародованной информации лидер оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (AFD) Тино Хрупалла выступил с требованием немедленно остановить поставки оружия Киеву.

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