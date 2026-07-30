Даша Квиткова порадовала поклонников фотографиями с 5-летним сыном в Турции и продемонстрировала стройную фигуру

Даша Квиткова с сыном Львом / © instagram.com/kvittkova

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Украинская блогерша Даша Квиткова поделилась новыми снимками с отдыха в Турции, где она проводит летние каникулы вместе со своим 5-летним сыном Львом.

Звезда соцсетей отправилась в Анталию и уже активно делится впечатлениями от своего отпуска. В подборке фотографий она показала немало теплых моментов с сыном: семейные объятия под открытым небом, игры в бассейне, утренние ритуалы и прогулки по побережью. Не обошлось и без эффектных сольных кадров. Для пляжной фотосессии Квиткова выбрала короткие кружевные шорты, которые удачно подчеркнули её спортивную фигуру.

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«Отпускной режим», — так кратко подписала блогерша серию фотографий.

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Даша Квиткова с сыном Львом / © instagram.com/kvittkova

Даша Квиткова с сыном Львом / © instagram.com/kvittkova

Даша Квиткова с сыном Львом / © instagram.com/kvittkova

Даша Квиткова с сыном Львом / © instagram.com/kvittkova

Помимо семейных фото, Даша продемонстрировала, что даже на курорте не отказывается от активного образа жизни. Она показала тренировку под открытым небом, а также поделилась селфи в зеркале, где продемонстрировала подтянутый пресс. Тем временем её сын Лев с удовольствием проводил время на пляже и у бассейна, а совместные снимки мамы и сына вызвали волну восторженных комментариев от подписчиков.

«Мои малыши», — написал под фотографией трогательный комментарий футболист Владимир Бражко.

Даша Квиткова с сыном Львом / © instagram.com/kvittkova

Даша Квиткова с сыном Львом / © instagram.com/kvittkova

Даша Квиткова с сыном Львом / © instagram.com/kvittkova

Кстати, самого спортсмена на фотографиях с турецкого отпуска нет. Поэтому поклонники предположили, что на этот раз Квиткова отправилась отдыхать только вместе с сыном.

Напомним, недавно Джамала также сбегала за границу и опубликовала фотографии с тремя красавчиками-сыновьями на одном из островов Греции.

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