Фильм "Человек-паук: Совершенно новый день" возмутил песней россиянки: в прокате Украины сцену вырезали

Том Холланд и Зендея, Монеточка / © Associated Press

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Новый фильм от Marvel и Sony — «Человек-паук: Совершенно новый день» (Spider-Man: Brand New Day) — на старте мирового проката оказался в центре громкого обсуждения в Украине.

Причиной стало появление в ленте песни российской певицы Монеточки (Елизаветы Гырдымовой), которая открыто осудила вторжение и покинула РФ, но все же остающейся российской артисткой. Именно это вызвало возмущение среди украинских зрителей в Сети.

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Титры фильма «Человек-паук: Совершенно новый день»

По информации, которая распространяется в соцсетях, в одной из сцен фильма режиссера Дестина Дэниела Креттона звучит композиция Монеточки из ее альбома «Монополия». Хотя эпизод длится несколько секунд, этого хватило, чтобы спровоцировать острую дискуссию в Threads.

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Несмотря на принадлежность Монеточки к так называемым «хорошим россиянам», многие украинцы отмечают: присутствие любых российских исполнителей в выходящих в Украине голливудских премьерах неприемлемо. Каждый день россияне убивают сотни украинцев и уничтожают наши земли.

Монеточка / © instagram.com/monetochkaliska

Одной из первых на ситуацию обратила внимание пользовательница Threads с ником ann.netaa. Она заявила, что из-за личной трагедии и четкой позиции она не готова смотреть фильм, если там будет звучать композиция российской артистки.

«Мне плевать на „хороших россиян“ и их позицию — мой дом оккупирован, и я ненавижу все, что связано с РФ. Что там в нашем украинском дубляже? Убрали или заменили этот фрагмент? Если трек оставили — я лучше сдам билеты и не буду портить себе вечер», — резко написала она.

Пост ann.netaa в Threads

После этого украинские зрители стали обращаться за разъяснениями к сети кинотеатров «Планета Кіно». Там подтвердили, что спорного эпизода у украинской версии не будет. В ответе, обнародованном в Threads юзером thedragonmoth, отмечается, что дистрибьютор специально подготовил отдельную локальную версию ленты.

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«В украинской версии фильма этого эпизода не будет — его полностью удалили», — рассказали представители кинотеатра ответ от дистрибьютора.

Ответ сети кинотеатров на скандал о фильме «Человек-паук: Совершенно новый день»

Таким образом, украинские зрители увидят фильм без фрагмента, в котором звучит композиция Монеточки.

Напомним, недавно украинский музыкант Юрий Юрченко резко разнес украинских артистов, выступивших на фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале вместе с российскими исполнителями, среди которых была и Монеточка. Военный назвал мероприятие «шабашем» и объяснил позицию.

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