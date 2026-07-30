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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
472
Час на прочитання
2 хв

Фільм "Людина-павук: Абсолютно новий день" обурив піснею росіянки: у прокаті України сцену вирізали

Український дистриб'ютор підготував окрему версію стрічки.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
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Том Голланд і Зендея, Монеточка

Том Голланд і Зендея, Монеточка / © Associated Press

Новий фільм від Marvel та Sony — «Людина-павук: Абсолютно новий день» (Spider-Man: Brand New Day) — на старті світового прокату опинився в центрі гучного обговорення в Україні.

Причиною стала поява у стрічці пісні російської співачки Монеточки (Єлизавети Гирдимової), яка відкрито засудила вторгнення й покинула РФ, але все ж залишається російською артисткою. Саме це викликало хвилю обурення серед українських глядачів у Мережі.

Титри фільму «Людина-павук: Абсолютно новий день»

Титри фільму «Людина-павук: Абсолютно новий день»

За інформацією, яка шириться у соцмережах, в одній зі сцен фільму режисера Дестіна Деніела Креттона звучить композиція Монеточки з її альбому «Монополія». Хоча епізод триває лише кілька секунд, цього вистачило, аби спровокувати гостру дискусію у Threads.

Попри приналежність Монеточки до так званих «хороших росіян», багато українців наголошують: присутність будь-яких російських виконавців у голлівудських прем’єрах, які виходять в Україні, є неприйнятною. Щодня росіяни вбивають сотні українців й нищать наші землі.

Монеточка / © instagram.com/monetochkaliska

Монеточка / © instagram.com/monetochkaliska

Однією з перших на ситуацію звернула увагу користувачка Threads з ніком ann.netaa. Вона заявила, що через особисту трагедію й чітку позицію вона не готова дивитися фільм, якщо там лунатиме композиція російської артистки.

«Мені начхати на „хороших росіян“ та їхню позицію — мій дім окуповано, і я ненавиджу все, що пов’язано з РФ. Що там у нашому українському дубляжі? Чи прибрали/замінили цей фрагмент? Якщо трек залишили — я краще здам квитки й не псуватиму собі вечір», — різко написала вона.

Допис ann.netaa у Threads

Допис ann.netaa у Threads

Після цього українські глядачі почали звертатися за роз’ясненнями до мережі кінотеатрів «Планета Кіно». Там підтвердили, що спірного епізоду в українській версії не буде. У відповіді, яку оприлюднив у Threads юзер thedragonmoth, зазначається, що дистриб’ютор спеціально підготував окрему локальну версію стрічки.

«В українській версії фільму цього епізоду не буде — його повністю видалили», — переказали представники кінотеатру відповідь від дистриб’ютора.

Відповідь мережі кінотеатрів на скандал щодо фільму «Людина-павук: Абсолютно новий день»

Відповідь мережі кінотеатрів на скандал щодо фільму «Людина-павук: Абсолютно новий день»

Таким чином, українські глядачі побачать стрічку без фрагмента, в якому звучить композиція Монеточки.

Нагадаємо, нещодавно український музикант Юрко Юрченко різко розніс українських артистів, які виступили на фестивалі Лайми Вайкуле в Юрмалі разом із російськими виконавцями, серед яких була й Монеточка. Військовий назвав захід «шабашем» і пояснив позицію.

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Дата публікації
Кількість переглядів
472
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