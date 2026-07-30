Ракети влучили у багатоповерхівки у Львові, у Києві під ударом "Почайна", є загиблі — всі деталі масового обстрілу

У Києві горить ринок біля метро «Почайна» / © Управління ДСНС Києва

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

У ніч проти четверга, 30 липня, Росія атакувала Україну ракетами та безпілотниками. У низці областей оголошували повітряну тривогу. Повідомлялося про вибухи у Києві, Львові, Полтаві, Дніпрі, Кривому Розі, Сумах, Вінниці та Харкові. Восьмеро людей загинули внаслідок нічної масованої російської атаки по Україні.

У Києві внаслідок російської атаки загинула людина, горить ринок

У Києві внаслідок нічної російської атаки загинула людина, ще як мінімум дві — постраждали. Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.

Реклама

«Станом на 02:55, на жаль, підтверджено загибель однієї людини. Щирі співчуття рідним і близьким», — йдеться у повідомленні КМВА.

Реклама

У Святошинському районі, внаслідок падіння уламків, сталося загоряння на території нежитлової забудови. Також у Святошинському районі загоряння в гаражному кооперативі, зазначив мер Києва Віталій Кличко.

Також пожежа на території нежитлової забудови на Оболоні.

Наслідки нічної ракетної атаки на Київ / © ГУ ДСНС у Києві

Наслідки нічної ракетної атаки на Київ / © ГУ ДСНС у Києві

Наслідки нічної ракетної атаки на Київ / © ГУ ДСНС у Києві

Наслідки нічної ракетної атаки на Київ / © ГУ ДСНС у Києві

Наслідки нічної ракетної атаки на Київ / © ГУ ДСНС у Києві

Наслідки нічної ракетної атаки на Київ / © ГУ ДСНС у Києві

Наслідки нічної ракетної атаки на Київ / © ГУ ДСНС у Києві

Наслідки нічної ракетної атаки на Київ / © ГУ ДСНС у Києві

Наслідки нічної ракетної атаки на Київ / © ГУ ДСНС у Києві

Наслідки нічної ракетної атаки на Київ / © ГУ ДСНС у Києві

Наслідки нічної ракетної атаки на Київ / © ГУ ДСНС у Києві

Поблизу метро «Почайна» в Оболонському районі Києва після російської атаки загорілися торговельні ряди. На місці утворилася велика вирва, частину дороги перекрили для руху автомобілів.

Як повідомив речник ДСНС столиці Павло Петров, під час гасіння пожежі рятувальники виявили одного постраждалого.

Реклама

Наразі пожежу на ринку на площі 100 кв. м локалізували. Попередньо, у торгівельні ряди влучили дві балістичні ракети.

Горить ринок на «Почайній» / © Телеграф

На місці досі працюють підрозділи ДСНС, зберігається сильне задимлення. Також повідомлялося про пошкодження входу до станції метро «Почайна». Водіїв просять враховувати перекриття під час планування маршруту.

На Київщині розбитий житловий будинок, поранені жінки та дитина

У Броварському районі постраждали п’ятеро людей. Серед них — неповнолітній та двоє жінок. Троє постраждалих госпіталізовані до місцевої лікарні, ще двом допомогу надали на місці. Про це повідомляє КОВА.

Внаслідок атаки частково зруйновано двоповерховий приватний будинок. На місці працюють всі відповідні оперативні служби. Триває ліквідація наслідків атаки.

Реклама

У Львові ракета влучила у багатоповерхівку: людей шукають під завалами

Вночі проти четверга, 30 липня, російська армія атакувала Львів. Ракети влучили у житлові будинки. Під завалами однієї з багатоповерхівок шукають людей. Кількість травмованих зростає.

Вночі місцева влада повідомила, що через атаку горять житлові будинки на двох вулицях.

Кількість постраждалих внаслідок ракетної атаки по Львову зросла до 30. Серед потерпілих є діти. Також поранень зазнав один рятувальник.

Дані про постраждалих уточнюються.

«Ми попадали, я накрила дитину»

Місцеві мешканці описують перші хвилини вибухів та паніку в укриттях.

«Почали бігти, коли стався перший вибух. Ми попадали, я накрила дитину… У підвалі було дуже багато людей, паніка, емоції: хтось плаче, діти трясуться. Найгірше в цій ситуації — діти» — розповідає львів’янка Юлія.

Дата публікації 07:38, 30.07.26 Кількість переглядів 81 У Львові розбирають завали будинку, люди шукають рідних під руїнами

Жінка додає, що в укритті не було зв’язку, тому люди тривалий час залишалися в невідомості.

Не встигла зайти в укриття, тож лежала просто на асфальті— ділиться інша мешканка Залізничного району.

Унаслідок обстрілу її мамі поранило вухо осколком.

За словами міського голови Андрія Садового, під завалами будинку досі залишаються люди. Зараз там триває рятувальна операція, а місцеві мешканці допомагають надзвичайникам розбирати завали.

Також з-під завалів у Львові врятували дитину.

Дитину врятували з-під завалів у Львові / © Радіо Свобода

«Близько 4:45 Львів зазнав ракетної атаки. Найбільших руйнувань зазнали два житлові будинки на вулицях Патона та Виговського. Станом на зараз відомо про близько 20 постраждалих. Рятувальники продовжують деблокувати людей з-під завалів. Загалом пошкоджено понад 20 житлових будинків, а також школу і два дитячі садки», — написав мер Львова Андрій Садовий.

Дата публікації 07:34, 30.07.26 Кількість переглядів 102 Жах у Львові після ракетного удару

Атака на Полтавщину: приліт по «Новій пошті», пожежі, вбита людина

Уночі росіяни атакував Полтавську область. Зафіксовано влучання БпЛА по складських приміщеннях одного з приватних підприємств. Є загиблий.

Про це повідомив очільник ОВА Віталій Дяківнич.

«На жаль, одна людина загинула. Також було атаковано термінал „Нової пошти“. Виникла пожежа складських приміщень, яку оперативно ліквідували підрозділи ДСНС. За попередньою інформацією — без травмованих», — зазначиві він.

Наслідки атаки на Полтавщину / © Управління ДСНС у Полтавській області

Наслідки атаки на Полтавщину / © Управління ДСНС у Полтавській області

Наслідки атаки на Полтавщину / © Управління ДСНС у Полтавській області

Наслідки атаки на Полтавщину / © Управління ДСНС у Полтавській області

Наслідки атаки на Полтавщину / © Управління ДСНС у Полтавській області

У Харкові безпілотник влучив у промзону

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що реактивний безпілотник влучив в промислову зону Харкова.

«Влучання реактивного БПЛА типу „Шахед“ у промисловій зоні Новобаварського району», — уточнив Терехов.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у ніч проти 30 липня російські війська завдали ракетного удару по селу в передмісті Кривого Рогу. Балістична ракета «Іскандер-М» прямо влучила у приватний будинок, у якому жила багатодітна родина. За словами голови Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула, ракету було випущено з району російського Воронежа. Унаслідок атаки загинули шестеро людей — дівчатка віком п’ять і 12 років та четверо дорослих.

Ще восьмеро людей зазнали поранень. Серед постраждалих — двоє дітей: хлопчики віком шість і 15 років. Усім пораненим надають необхідну медичну допомогу.

Новини партнерів