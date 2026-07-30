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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
7580
Час на прочитання
1 хв

Львів та Київ атакували ракети, загинули люди, під завалами поранені: головні новини ночі 30 липня 2026 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Атака на Львів

Атака на Львів / © Садовий/Facebook

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 30 липня 2026 року:

  • Росія атакує Київ балістикою: у двох районах спалахнули пожежі Читати далі –>

  • У Києві внаслідок російської атаки загинула людина — КМВА Читати далі –>

  • Ракетний удар по Львову: пошкоджено дві багатоповерхівки Читати далі –>

  • У Львові горять житлові будинки: є повідомлення про постраждалих (фото) Читати далі –>

  • Росіяни вдарили по будинку багатодітної родини під Кривим Рогом: загинули діти та дорослі Читати далі –>

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Дата публікації
Кількість переглядів
7580
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