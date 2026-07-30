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Львів та Київ атакували ракети, загинули люди, під завалами поранені: головні новини ночі 30 липня 2026 року
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 30 липня 2026 року:
Росія атакує Київ балістикою: у двох районах спалахнули пожежі Читати далі –>
У Києві внаслідок російської атаки загинула людина — КМВА Читати далі –>
Ракетний удар по Львову: пошкоджено дві багатоповерхівки Читати далі –>
У Львові горять житлові будинки: є повідомлення про постраждалих (фото) Читати далі –>
Росіяни вдарили по будинку багатодітної родини під Кривим Рогом: загинули діти та дорослі Читати далі –>
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