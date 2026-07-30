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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
4118
Время на прочтение
1 мин

Львов и Киев атаковали ракеты, погибли люди, под завалами раненые: главные новости ночи 30 июля 2026 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Атака на Львов

Атака на Львов / © Садовий/Facebook

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 30 июля 2026 года:

  • Россия атакует Киев баллистикой: в двух районах вспыхнули пожары Читать далее –>

  • В Киеве в результате российской атаки погиб человек - КМВА Читать далее –>

  • Ракетный удар по Львову: повреждены две многоэтажки Читать дальше –>

  • Во Львове горят жилые дома: есть сообщения о пострадавших (фото) Читать далее –>

  • Россияне ударили по дому многодетной семьи под Кривым Рогом: погибли дети и взрослые Читать далее –>

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Дата публикации
Количество просмотров
4118
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