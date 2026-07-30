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В польском Люблине звучала воздушная тревога (видео)
Жители польского Люблина проснулись от звуков сирен, предупреждающих ракетную опасность.
В польском городе Люблин утром 30 июля раздалась воздушная тревога на фоне массированной ракетной атаки России на Украину.
Видео с сиренами местные жители обнародовали в социальных сетях. По их словам, громкие звуки разбудили горожан.
Люблин расположен недалеко от украинской границы. Во время масштабных воздушных атак на Украину польские службы могут усиливать меры безопасности из-за риска приближения ракет или беспилотников к воздушному пространству страны.
Официальная информация о причинах включения сирен и возможной угрозы территории Польши уточняется.
Напомним, что в Киеве, Днепре и Кривом Роге раздались взрывы: продолжается угроза баллистики