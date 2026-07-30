Пенсии в Украине: кому гарантированно начислят долю в 70% от зарплаты

Пенсия

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В 2026 году Пенсионный фонд Украины начисляет по отдельному закону для нескольких категорий граждан пенсию в 70% от заработной платы, тогда как стандартная выплата не превышает 30% от дохода.

Об этом говорится в сообщении ведомства.

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В частности, правом на повышенную пенсию наделены семьи военнослужащих, пропавших без вести во время защиты Украины от российской агрессии. Таких граждан приравнивают к семье погибших.

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В соответствии с законом «О правовом статусе лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах» и статей 46-47 Гражданского кодекса, без вести пропавшими признают лиц, о местонахождении которых нет информации более одного месяца, если пропали из-за военных действий.

После вступления в силу судебного решения о признании гражданина без вести пропавшим или оглашения его умершим, родные имеют право на пенсию в связи с потерей кормильца в соответствии с законом «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

Какая минимальная пенсия гарантирована с 1 марта 2026 года

С 1 марта 2026 года, если общий размер пенсионных выплат не достигает установленного минимума, человеку доплачивают до нужного уровня — и эта сумма учитывается при последующих перерасчетах:

лицам, которым исполнилось 80 лет, со страховым стажем 20/25 лет — до 4213 грн

лицам в возрасте 70-80 лет со стажем 30/35 лет — до 4050 грн

лицам до 70 лет со стажем 30/35 лет — до 3725 грн

Если у лица, которому исполнилось 70 лет и старше, страховой стаж менее 35 лет у мужчин или 30 лет у женщин, доплату к пенсии устанавливают пропорционально стажу, исходя из размера 4050 грн.

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В то же время размер пенсионной выплаты при наличии стажа не менее 25 лет у мужчин и 20 лет у женщин среди лиц от 80 лет не может быть меньше 4213 грн, а у лиц в возрасте 75–80 лет — менее 4050 грн.

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