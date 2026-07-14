Пенсия может быть почти вдвое больше: ПФУ объяснил, кому повезло

Пенсия / © ТСН

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В Пенсионном фонде напомнили, что специальный порядок назначения пенсий распространяется на государственных служащих. Согласно законодательству, они могут получать пенсию в размере 60% от заработной платы, с которой уплачивались взносы на общеобязательное государственное социальное страхование.

Об этом говорится на сайте ПФУ.

Если человек к моменту оформления пенсии уже не работает на государственной службе, выплату рассчитывают исходя из зарплаты действующего госслужащего аналогичной должности и ранга по последнему месту работы.

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Какие условия нужно выполнить

Право на такую пенсию имеют граждане, которые на 1 мая 2016 года отвечали одному из следующих требований:

имели не менее 10 лет стажа государственной службы и работали госслужащим на эту дату;

или накопили не менее 20 лет стажа государственной службы независимо от места работы.

Кроме того, необходимо иметь страховой стаж, достаточный для назначения пенсии по возрасту, а также достичь установленного законом пенсионного возраста.

В Пенсионном фонде отметили, что госслужащие, оформившие пенсию по старым правилам, могли получать 90% заработной платы. После изменений в законодательстве этот показатель был снижен до 60%.

При определении размера пенсии учитывается не только должностной оклад, но и другие составляющие заработной платы, с которых уплачивались страховые взносы. В частности:

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должностной оклад;

надбавку за ранг;

надбавку за выслугу лет;

премии;

компенсации за дополнительную нагрузку;

материальную помощь;

другие предусмотренные законодательством доплаты.

Именно совокупный размер этих выплат оказывает влияние на окончательный расчет пенсии государственного служащего.

Пенсия в Украине 2026 — последние новости

Напомним, в Украине отдельные категории граждан имеют право на так называемые специальные пенсии, размер которых может превышать установленный максимальный уровень более чем в 25 тысяч гривен.

Речь идет, в частности, о судьях, прокурорах, военных, правоохранителях, ликвидаторах аварии на ЧАЭС и некоторых госслужащих. В то же время, на период военного положения для части таких выплат будут действовать ограничения и понижательные коэффициенты.

К слову, для выхода на пенсию по возрасту в Украине в 2026 году в 60 лет необходимо иметь не менее 33 лет страхового стажа. В 63 года требуется не менее 23 лет стажа, а в 65 лет — не менее 15 лет.

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В Пенсионном фонде объясняют, что отказы в назначении пенсии чаще всего связаны с недостаточным или неподтвержденным стажем, ошибками в документах, неполным пакетом документов или недостоверными данными.

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