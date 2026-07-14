- Дата публикации
-
- Категория
- Деньги
- Количество просмотров
- 2851
- Время на прочтение
- 2 мин
Пенсия может быть почти вдвое больше: ПФУ объяснил, кому повезло
Украинцам объяснили, кто имеет право на повышенную пенсию, и почему для большинства граждан действуют другие правила.
В Пенсионном фонде напомнили, что специальный порядок назначения пенсий распространяется на государственных служащих. Согласно законодательству, они могут получать пенсию в размере 60% от заработной платы, с которой уплачивались взносы на общеобязательное государственное социальное страхование.
Об этом говорится на сайте ПФУ.
Если человек к моменту оформления пенсии уже не работает на государственной службе, выплату рассчитывают исходя из зарплаты действующего госслужащего аналогичной должности и ранга по последнему месту работы.
Какие условия нужно выполнить
Право на такую пенсию имеют граждане, которые на 1 мая 2016 года отвечали одному из следующих требований:
имели не менее 10 лет стажа государственной службы и работали госслужащим на эту дату;
или накопили не менее 20 лет стажа государственной службы независимо от места работы.
Кроме того, необходимо иметь страховой стаж, достаточный для назначения пенсии по возрасту, а также достичь установленного законом пенсионного возраста.
В Пенсионном фонде отметили, что госслужащие, оформившие пенсию по старым правилам, могли получать 90% заработной платы. После изменений в законодательстве этот показатель был снижен до 60%.
При определении размера пенсии учитывается не только должностной оклад, но и другие составляющие заработной платы, с которых уплачивались страховые взносы. В частности:
должностной оклад;
надбавку за ранг;
надбавку за выслугу лет;
премии;
компенсации за дополнительную нагрузку;
материальную помощь;
другие предусмотренные законодательством доплаты.
Именно совокупный размер этих выплат оказывает влияние на окончательный расчет пенсии государственного служащего.
Пенсия в Украине 2026 — последние новости
Напомним, в Украине отдельные категории граждан имеют право на так называемые специальные пенсии, размер которых может превышать установленный максимальный уровень более чем в 25 тысяч гривен.
Речь идет, в частности, о судьях, прокурорах, военных, правоохранителях, ликвидаторах аварии на ЧАЭС и некоторых госслужащих. В то же время, на период военного положения для части таких выплат будут действовать ограничения и понижательные коэффициенты.
К слову, для выхода на пенсию по возрасту в Украине в 2026 году в 60 лет необходимо иметь не менее 33 лет страхового стажа. В 63 года требуется не менее 23 лет стажа, а в 65 лет — не менее 15 лет.
В Пенсионном фонде объясняют, что отказы в назначении пенсии чаще всего связаны с недостаточным или неподтвержденным стажем, ошибками в документах, неполным пакетом документов или недостоверными данными.