Начнут ли расти цены из-за новых 2000 гривен: объяснение эксперта

Новая купюра будет доступна для украинцев с 4 сентября / © Экономическая правда

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Купюра номиналом 2000 гривен не приведет к новому скачку цен, ведь ее появление не увеличит количество денег в обращении.

Об этом в эфире Киев24 сказал член Совета Национального банка Украины Василий Фурман.

«Нацбанк просто сократит печать банкнот других номиналов, а на инфляцию влияют совсем другие экономические факторы», — заверил он.

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Он также отметил, что в Украине за последнее время цены выросли вдвое.

НБУ вводит в обращение банкноту номиналом 2000 грн — что известно

Национальный банк Украины с 4 сентября 2026 года вводит в обращение новую банкноту номиналом 2000 гривен. Об этом сообщил глава НБУ Андрей Пышный на брифинге 10 июля.

На новой банкноте будет изображение украинского поэта-шестидесятника Василия Стуса. На другой стороне — филологический факультет Донецкого национального университета имени Василия Стуса.

Одним из ключевых элементов дизайна новой банкноты НБУ будет стилизованный трезубец, выполненный в стиле современной военной символики. По замыслу регулятора, традиционный государственный символ на украинских банкнотах приобретает выразительные черты эмблемы Вооруженных сил Украины и должен стать обязательным элементом оформления.

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Последний раз банкнотный ряд гривны обновляли в октябре 2019 года, когда Нацбанк ввел в обращение купюру номиналом 1000 грн с портретом Владимира Вернадского. До этого самым большим номиналом была банкнота в 500 грн.

Появление новых крупных номиналов НБУ обычно объясняет ростом цен и доходов населения: чем выше инфляция и зарплаты, тем больше банкнот нужно для одного расчета — следовательно, растут расходы на печать и обслуживание наличного обращения.

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