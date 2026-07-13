Сколько дней нужно отдыхать, чтобы по-настоящему отключиться от работы в отпуске, рассказали психологи

Отпуск

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Многие работники во время долгожданного отпуска не могут расслабиться, поскольку мыслями остаются в офисе. Постоянная проверка почты и тревога из-за списка дел приводят к тому, что отдых проходит незаметно, оставляя лишь чувство неудовлетворенности. Психологи подчеркивают, что неспособность вовремя остановиться чревата серьезным профессиональным истощением. Полноценный перерыв позволяет освободиться от умственной перегрузки, благодаря чему человек возвращается к работе с более высокой мотивацией, производительностью и сосредоточенностью.

Сколько дней нужно отдыхать: оптимальная продолжительность отпуска

Для того чтобы отпуск принес реальную пользу, организму нужно время на адаптацию. Согласно исследованию компании Empreinte Humaine, первые несколько дней тратятся только на первоначальное расслабление и приземление после рабочего ритма.

Психолог по труду Кристоф Нгуен отмечает, что процесс настоящего отстранения от дел начинается только через неделю. Именно поэтому специалист рекомендует планировать двухнедельный перерыв, гарантирующий полноценное физическое и психическое восстановление. Также ученые советуют не перегружать дни событиями, ведь люди, планирующие только одну активность в день, чувствуют себя гораздо счастливее.

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Практические рекомендации по полной перезагрузке в отпуске

Для достижения глубокой психологической перезагрузки профессиональный коуч Сара Зитуни рекомендует внедрять несколько последовательных шагов.

Первоочередной задачей является физическое отстранение от рабочих инструментов, поэтому служебные телефоны и компьютеры следует оставлять дома. В случаях, когда человек работает дистанционно, технику необходимо убрать из виду, например, спрятать ее в коробку под кроватью, чтобы максимально усложнить себе доступ к профессиональным делам.

Следующим этапом становится информационная изоляция, предусматривающая обязательный выход из всех корпоративных чатов и профессиональных сетей, ведь только полное прекращение потока извещений позволяет вернуть душевное спокойствие.

Последним важным шагом является преодоление внутреннего психологического барьера и избавление от чувства вины за свое отсутствие. Каждому работнику следует понять, что полноценный перерыв является его законным правом и критической необходимостью для сохранения здоровья.

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