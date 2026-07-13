Скільки днів потрібно відпочивати, щоб по-справжньому відключитися від роботи у відпустці, розповіли психологи

Відпустка

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Багато працівників під час довгоочікуваної відпустки не можуть розслабитися, оскільки думками залишаються в офісі. Постійне перевіряння пошти та тривожність через список справ призводять до того, що відпочинок минає непомітно, залишаючи лише відчуття незадоволеності. Психологи наголошують, що нездатність вчасно зупинитися загрожує серйозному професійному виснаженню. Натомість повноцінна перерва дозволяє звільнитися від розумового перевантаження, завдяки чому людина повертається до роботи з високою мотивацією, продуктивністю та зосередженістю.

Скільки днів потрібно відпочивати: оптимальна тривалість відпустки

Для того щоб відпустка принесла реальну користь, організму потрібен час на адаптацію. Згідно з дослідженням компанії Empreinte Humaine, перші кілька днів витрачаються лише на первинне розслаблення та приземлення після робочого ритму.

Психолог з питань праці Крістоф Нгуєн зазначає, що процес справжнього відсторонення від справ починається лише за тиждень. Саме тому фахівець рекомендує планувати двотижневу перерву, яка гарантує повноцінне фізичне та психічне відновлення. Також науковці радять не перевантажувати дні подіями, адже люди, які планують лише одну активність на день, почуваються набагато щасливішими.

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Практичні рекомендації для повного перезавантаження у відпустці

Для досягнення глибокого психологічного перезавантаження професійна коучка Сара Зітуні рекомендує впроваджувати кілька послідовних кроків.

Першочерговим завданням є фізичне відсторонення від робочих інструментів, тому службові телефони та комп’ютери варто залишати вдома. У разі, коли людина працює дистанційно, техніку необхідно прибрати з поля зору, наприклад, сховати її в коробку під ліжком, щоб максимально ускладнити собі доступ до професійних справ.

Наступним етапом стає інформаційна ізоляція, яка передбачає обов’язковий вихід з усіх корпоративних чатів та професійних мереж, адже лише повне припинення потоку сповіщень дозволяє повернути душевний спокій.

Останнім важливим кроком є подолання внутрішнього психологічного бар’єру та звільнення від почуття провини за свою відсутність. Кожному працівнику варто усвідомити, що повноцінна перерва є їхнім законним правом та критичною необхідністю для збереження здоров’я.

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