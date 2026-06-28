Як менше втомлюватися на роботі: вчені назвали ідеальний графік перерв

Як менше втомлюватися на роботі / © pexels.com

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Якщо після робочої зміни ви відчуваєте лише втому, хочете лягти і заснути до наступного ранку, а також з’являється відчуття, що ви не живете, а лише працюєте, потрібно терміново щось змінювати.

Як менше втомлюватися на роботі, розповіли BBC.

Як менше втомлюватися на роботі: дієві лайфгаки

У багатьох людей робочий день має схожий вигляд: день за комп’ютером, кілька онлайн-дзвінків, повна концентрація і сильна втома. Звичка довго сидіти може серйозно нашкодити здоров’ю.

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Експерти попереджають, що довге сидіння у кріслі може спровокувати набір зайвої ваги, серцево-судинні захворювання і навіть діабет другого типу. Аби не втрачати продуктивність праці, потрібно знати, як часто робити перерви «на походити».

Нове дослідження вчених Колумбійського університету дало на це відповідь. На думку дослідників, найефективнішим і найреалістичнішим варіантом є щогодинні перерви на 5 хвилин.

Керівник дослідження Кіт Діас розповів, що більшість дорослих проводить сидячи майже 75% часу щодня. Раз на годину 5 хвилин прогулянки достатньо, аби відновити запас сил та зменшити шкоду постійного сидіння.

У дослідженні взяли участь понад 11 тисяч учасників зі США. Більшість працювала в офісі по 8–9 годин на день. Протягом першого тижня вони працювали як завжди та повідомляли про втому, настрій та свою ефективність протягом дня.

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На другому тижні працівники робили перерви на прогулянку раз на певний період. Результати показали, що прогулянки кожні пів години покращують настрій та допомагають боротися з утомою. Але працівники скаржилися на ефективність виконання завдань.

Прогулянки раз на дві години теж були кориснішими, ніж відсутність руху узагалі. Але найкориснішими стали перерви раз на годину по 5 хвилин ходьби. Від таких коротких перерв покращуються продуктивність, настрій та концентрація.

Чимало учасників експерименту боялися, що їхні керівники не оцінять частих перерв. Хоч така кількість відволікань від роботи може видатися абсурдною, однак вона справді допомагає краще концентруватися і менше втомлюватися.

Ходити можна навіть під час роботи — проводити робочі мітинги пішки до парку, гуляти офісом під час телефонних розмов тощо.

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«Навіть кілька додаткових хвилин руху щодня можуть позитивно вплинути на здоров’я», — каже старша кардіологічна медсестра British Heart Foundation Емілі Макграт.

Для того, аби дізнатися про вплив таких перерв на серце, потрібні триваліші дослідження.

Чому ми втомлюємося вже до обіду

Нагадаємо, що сонливість і втома до обіду часто пов’язані з харчуванням та способом життя. Крім природного спаду енергії, який зазвичай відбувається між 13:00 та 15:00 годинами, основними причинами млявості є брак нічного сну, зневоднення організму, малорухливий режим, а також важка їжа чи надлишок вуглеводів на обід, які викликають різкі коливання цукру в крові.

Щоб повернути бадьорість, медичні експерти радять дотримуватися стабільного графіка сну, пити достатньо води, обмежувати споживання кави та більше рухатися.

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У раціоні варто замінити важкі страви на рибу, курятину, горіхи, авокадо й цільнозернові каші, а за потреби відновити сили допоможе короткий 20-хвилинний обідній сон.

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